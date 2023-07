Un plan diversité pour apaiser la zone de police Midi : “la police évolue avec la société, mais il faut outiller les policiers”

À lire aussi

Ce mercredi, le Collège de police (rassemblant le chef de zone et les bourgmestres) se mettait d’accord pour lancer un plan diversité afin de “rendre la zone plus diverse et apprendre à vivre ensemble”. Pour l’heure, le temps est à l’élaboration d’un bilan au sein de la zone et à définir des objectifs. Mais le chef de corps Jurgen De Landsheere et les bourgmestres assurent avoir déjà lancé des initiatives auprès des jeunes, ou avec des “rainbow cops”.

Et le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS) d’ajouter “que ce n’est pas un football panique, on est arrivé à maturité”. En clair, il s’agira principalement de formations “orientées métiers, on est dans quelque chose de structurel, avec des formations pour tout le personnel”. Au menu, par exemple, la gestion de l’escalade de la violence, la compréhension des quartiers, la compréhension des cultures, etc. “Tout ça ne s’apprend pas à l’école, ça s’apprend sur le terrain.” Et le chef de corps, Jürgen De Landsheere, de compléter : “il existe déjà des formations LGBTQIA +, EVA (Emergency Victim Assistance), ou sur la gestion des violences faites aux femmes mais, aujourd’hui, on veut structurer tout cela.”

En interne, une politique de la porte ouverte

Un plan pour améliorer le rapport entre la population et les forces de l’ordre, donc. Pourtant, dans les dernières révélations dans le dossier d’Adil, comme dans un mail envoyé au bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS), les plaintes parlent de problèmes en… interne. Le plan diversité invitera-t-il à une introspection ? “Tout fait de racisme avéré n’est pas tolérable et il doit faire l’objet de sanctions les plus lourdes, coupe net l’Anderlechtois. Mais une des difficultés à laquelle on fait face, c’est la lourdeur des procédures disciplinaires.” Et quand ça dure, “dans l’opinion publique, ça peut laisser place à des interprétations”, rajoute Spinette.

À lire aussi

Un psychologue et une assistante sociale ont été embauchés l’an dernier et la hiérarchie se dit toujours ouverte à l’écoute. “Mais si des dysfonctionnements persistent, il y a la possibilité de faire un PV au service de contrôle interne, d’aller vers le comité P ou l’inspection générale. Et voilà le plan diversité. Mais s’il s’avère qu’il y a encore quelque chose à mettre en place, on le fera”, promet De Landsheere.

Pourtant, des bruits courent qu’une “chasse aux sorcières” est actuellement menée contre les agents ayant livré de nouveaux témoignages concernant le policier impliqué dans la mort d’Adil, notamment via deux enquêtes (externe et interne) au sein du service. Le collège rappelle que les témoignages ont été (partiellement) signés, ce qui invalide la “chasse aux sorcières”. D’ailleurs, tout monde sera auditionné, soit 38 personnes. Pas que les auteurs des témoignages chargeant le policier.