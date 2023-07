Comment Els Ampe est devenue la paria de l’Open-VLD bruxellois : “Sven Gatz ne me parle plus depuis 2019”

Els Ampe assure pourtant n’avoir “aucun problème personnel” avec le ministre bruxellois des Finances et du Budget. “Je ne comprends pas son attitude. D’après ce que j’entends au sein du parti, il a visiblement peur que je fasse plus de voix que lui. En 2018, j’avais fait presque deux fois plus de voix que lui (3.851 voix pour elle, 2.103 voix pour Sven Gatz en 2019).” L’ex-échevine bruxelloise aujourd’hui députée au parlement flamand ne sait d’ailleurs toujours pas si elle sera sur la liste régionale des libéraux flamands bruxellois. “Il y a 17 places, sans suppléant, pour 2024. J’ai dit à Egbert Lachaert – président de l’Open-VLD aujourd’hui démissionnaire, NdlR – qu’il pouvait me mettre où il voulait sur la liste. Mais Sven Gatz refuse. ”

Dès 2019, Els Ampe a été exclue des réunions et communications internes à l’Open-VLD bruxellois. Elle siège par contre toujours au bureau du parti. “Déjà à l’époque, ils ne voulaient pas me mettre sur la liste. Depuis, ils ont lancé de nombreuses rumeurs pour me tuer politiquement. On a dit que j’étais folle, que j’allais signer à la N-VA, au Vlaams Belang. ” Ce qu’elle ne fera jamais. “Je ne suis pas nationaliste, je suis libérale.” Pas question non plus de retourner à la côte belge, où elle a vécu quand elle était jeune: “J’aime bien la côte belge en été mais j’aime Bruxelles. Bruxelles, c’est ma maison.” Elle n’a néanmoins pas décidé de son avenir politique. “Ce que je sais par contre, c’est que je n’arrêterais pas de m’exprimer librement, sans contrainte. Si ce n’est pas via la politique, ça sera via une autre voie.”

"La survie de l'Open-VLD est plus importante que mon avenir politique"

Cette impasse régionale ne pose pas de problème à celle qui incarne l’aile droitière de l’Open-VLD bruxellois. “Il ne faut pas s’accrocher non plus. Je ne suis demandeuse de rien. Cela me donne plus de liberté. Je suis heureuse de pouvoir m’exprimer librement. Ensuite, il reste un an avant les élections. Et en politique, un an c’est très long. Il peut se passer plein de choses. Je ne me soucie pas vraiment de mon sort mais plutôt de l’existence du parti libéral flamand. C’est bien plus important que ma situation personnelle.”

Ce qui est certain par contre, c’est qu’Els Ampe prendra la 2e place, derrière David Weytsman, sur la liste MR/Open-VLD de la Ville de Bruxelles, pour les élections communales du mois d’octobre 2024. Pour le reste, elle juge la situation de son parti “catastrophique”. Au dernier sondage, l’Open-VLD était à 8,3 %. “C’est historiquement bas”, remarque-t-elle avant de détailler la descente aux enfers des libéraux flamands depuis 2014. “Cette année-là, nous avions décroché cinq sièges au parlement bruxellois, deux sièges au parlement flamand. Cinq ans plus tard, en 2019, nous avions trois sièges au parlement bruxellois et un siège au parlement flamand. Si l’on se fie au dernier sondage, l’Open-VLD n’aurait plus qu’un siège au parlement bruxellois et zéro siège au parlement flamand… ” Selon elle, “le plus gros problème de l’Open-VLD à Bruxelles, c’est qu’il est scotché au PS. ”

"Celui qui a peur des citoyens n'est pas un démocrate"

La solution ? “L’Open-VLD doit être le syndicat de toutes celles et tous ceux qui contribuent. J’ai l’impression que le parti qui va gagner les élections est celui qui défend celles et ceux qui contribuent. J’ai aussi l’impression que ceux qui parlent le plus de solidarité sont ceux qui contribuent le moins. Ça ne va pas. Quand on regarde qui contribue le plus en Belgique, c’est la province du Brabant wallon, la province la plus riche du pays. Ce sont les habitants de cette province qui contribuent le plus à l’État en fait. Mais, dans l’opinion publique, ils sont considérés comme des riches égoïstes… Ceux qui contribuent le plus sont pointés du doigt et ceux qui ne contribuent pas sont considérés comme les bons. Dans quel monde vit-on ? Il faut pousser ceux qui ne contribuent pas à contribuer à être solidaires, notamment par le travail.” À ce titre, Els Ampe propose que tout mandataire politique qui n’exerce pas une fonction exécutive travaille en plus de son mandat. De cette façon, il contribue à l’impôt.

Autre combat à mener pour sauver l’Open-VLD : la transparence via un principe fondamental : “Celui qui a peur des citoyens n’est pas un démocrate”. Ainsi, Els Ampe estime qu’“il n’est pas normal que les citoyens – et même les députés – ne soient pas au courant des détails de la réforme fiscale. Ils ont le droit d’avoir ces détails avant que la décision soit prise.” Même position en ce qui concerne les dossiers polémiques de ces derniers mois : pensions de parlementaires, fonctions spéciales, etc. “Je propose que l’on confie ces sujets complexes au panel de citoyens tirés au sort. À eux de déterminer combien doit gagner un député, combien de députés dans une assemblée, quel mécanisme de pension, etc. On prouve alors que l’on accorde une pleine confiance aux citoyens. On le remet au centre du débat démocratique. De plus, ils seraient neutres et impartiaux car non concernés par les décisions qu’ils prendraient.”