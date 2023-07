La deuxième édition d’Urban Brussels au parc Josaphat rassemble le gratin du BMX mondial et les kets en skate

Greg Irlingworth coach equipe britannique Urban Session 2023 a Bruxelles ©Jean Luc Flemal

Le sport est d’ailleurs en train de se professionnaliser, certains de son équipe sont déjà professionnels, d’autres en passe de le devenir. Peu importe, “on ne vise rien d’autre que l’Or”, balance Irlingworth, surmotivé. Les femmes trouvent d’ailleurs leur place dans la compétition, petit à petit. “Pour l’instant on ne s’est pas fixé d’objectif, le but est d’engranger de l’expérience, mais c’est bien que ce sport se diversifie.”

Une activité familiale

Passé outre les nombreux sponsors très visibles dans le parc, l’évènement se veut aussi familial et ressemble presque à une après-midi pique-nique dans l’un des plus beaux espaces verts de la ville, les food trucks en plus pour le côté “fancy”. Sur les rampes, le côté familial se ressent également. Un paquet de jeunes gamins sont venus avec leur skate pour participer à une compétition de “skills”, pendant qu’une réunion de famille s’improvise au milieu de la pelouse. “Les enfants ont fait du parkour, explique Géraldine, mais on est surtout venu pour la beauté du spectacle.”

Famille, spectateurs Urban Session 2023 a Bruxelles ©Jean Luc Flemal

Mais les sports urbains se diversifient, “on cherche à montrer que les sports urbains ne sont pas aussi agressifs que l’on veut le croise”, développe Laura Sardinia, en charge de la communication de l’évènement. C’est d’ailleurs pour ça que pléthore d’évènements de breakdance, d’initiation aux sports de roulettes ou au parkour ont animé l’après-midi, avant qu’une (grosse) pluie ne vienne doucher quelques ardeurs et retarder un peu le programme du jour, giboulée passagère heureusement.