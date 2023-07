Les jeunes Bruxellois soupçonnés de viol restent en détention à Malte

La victime aurait été emmenée par son ex de 20 ans après une soirée. Dans le taxi, il lui aurait fait boire une boisson forte jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle s'est retrouvée dans l'appartement de son ex à Sliema, où celui-ci la violait pendant que ses amis filmaient tout. Ces amis auraient également emmené de force son petit ami de 16 ans dans cet appartement, où ils auraient abusé du garçon pendant des heures. Devant le tribunal, l'ex et trois autres suspects, âgés de 20, 18 et 17 ans, ont plaidé non coupable. Le cinquième suspect, âgé de 17 ans, a reconnu avoir agressé le Suisse et a été condamné à un an de prison avec sursis. Le magistrat maltais chargé de la presse a fait savoir que la dernière audience avait eu lieu jeudi et qu'aucun verdict n'était encore tombé, écrit De Standaard. Le procès se poursuivra le 21 juillet. Entre-temps, les jeunes restent en détention. Les parents ont été informés.