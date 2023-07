Un collectif se mobilise pour protéger le Palais du Midi, "Cela fait quatre ans que les gens sont dans cette poussière"

"On est en train de tuer le quartier", s'emporte un habitant à l'occasion d'une conférence de presse organisée vendredi. Voilà plusieurs années que les alentours du Palais du Midi sont laissés en chantier en attente des travaux pour permettre le passage de la ligne de métro sous le bâtiment, au grand désespoir des habitants et commerçants alentours. "Cela fait quatre ans que les gens sont dans cette poussière et dans cette saleté", lance Isabelle Marchal de la fédération de comités de quartier Inter-Environnement Bruxelles.

Le Palais du Midi s'est imposé au fil du temps comme la pierre angulaire de la vie sociale, culturelle et économique du quartier Stalingrad-Lemonnier : il accueille aujourd'hui 35 commerces, 37 clubs sportifs et une haute école avec 1.200 élèves inscrits. Un espace qui devrait donc disparaître malgré tout, le démantèlement de l'intérieur du bâtiment étant considéré comme nécessaire pour la construction du tunnel de la future ligne de métro.

Pour Mme Marchal, comme pour beaucoup d'habitants et commerçants, le démantèlement du Palais aura pour conséquence la dévalorisation et la gentrification du quartier, dont les répercussions ne se limiteront pas qu'aux commerces alentours. "Ils vont tuer le point de rencontre de tous les enfants", lance un autre habitant.

Le collectif "Notre Palais / Ons Paleis" a d'ores et déjà prévu une action pour la rentrée prochaine. Il se rassemblera au premier conseil communal de la Ville de Bruxelles le 4 septembre pour une interpellation citoyenne. À l'avenir, d'autres actions devraient suivre.