Dans aucune des 19 communes du Vlaamse Rand on ne retrouve Nour en première place. Adam en revanche a été le nom le plus plébiscité dans quelques entités brabançonnes : Grimbergen, Vilvorde, Dilbeek, Leeuw-Saint-Pierre et Drogenbos.

Parmi les communes du Rand, les prénoms français se taillent une place de choix, aussi bien dans les entités à facilités que dans les entités à plus faible présence francophone. À Rhode-Saint-Genèse par exemple, le prénom Victoria arrive en tête pour les filles, comme la commune voisine Waterloo (et Braine-l’Alleud). À Tervuren, Alix, Louise, Olivia et Victoria arrivent ex aequo en tête. Au nord, à Merchtem, Emma et Louise partagent la première place.

Côté masculin, Arthur s’avère très populaire dans les communes au sud de Bruxelles : Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse et Beersel. Mais aussi à Meise. De même, le prénom Emma a rencontré un franc succès dans le Rand, et arrive en première position dans quatre entités de l’ouest : Merchtem, Asse, Dilbeek et Beersel.

Pour l’ensemble du Brabant flamand, les prénoms les plus donnés en 2022 ont été Liam, Noah et Louis pour les garçons ; et Olivia, Emma et Nora pour les filles.

