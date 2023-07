À Cureghem le projet Key West au bord du canal obtient son permis pour 515 logements : 5 ans de travaux au programme

©D.R.

Par rapport aux derniers plans que la Dernière Heure vous avait présentés, le nombre de logement a été légèrement réduit passant de 524 à 515. Sandra Gottcheiner, directrice du projet pour BPI, explique que les gabarits n’ont pas été revus mais que certains logements ont été agrandis pour permettre d’accueillir plus de familles nombreuses. La tour de 25 étages, emblématique du projet est donc conservée. Autre modification du projet : la place publique qui rallie la digue du canal à la rue du Sel, a été davantage verdurisée. Une cour a aussi été ajoutée pour la crèche de 49 places et la surface de pleine terre favorisant l’absorption des eaux de pluie a été “grandement renforcée.”

Le permis octroyé n’est pas encore applicable. Une période légale court maintenant afin de laisser le temps de déposer un éventuel recours. Mais les promoteurs sont confiants. “Notre projet est exemplaire. La raison pour laquelle notre précédent permis a été annulé n’est plus valable et nous avons amélioré tout ce que nous pouvions améliorer pour coller au mieux avec les nouvelles demandes et les remarques de la commune et de la région. Si des personnes veulent encore s’opposer, elles feraient mieux de venir nous voir pour qu’on leur explique tout ce qu’il y a derrière Key West.” Les promoteurs concèdent tout de même que le retard pris avec le recours a au moins un avantage pour eux : “Nous sommes dans un timing parfait par rapport aux projets de Beliris d’aménagement du bassin Bietebroeck. Avant nous étions un peu en avance mais là ils ont tout leur programme donc nous avons pu adapter pour que tout colle parfaitement.”

Malgré les certitudes de la directrice de projet, on trouve bien facilement des opposants au projet. En mai 2022, des opposants au projet avaient occupé un des hangars actuellement sur le site (Iris TL) en signe de protestation avant d’être expulsés par arrêté du Bourgmestre. Depuis des mois, des riverains, l’association Inter Environnement Bruxelles (IEB) rejoints depuis peu par le mouvement “Les soulèvements de la terre,” dénoncent un projet trop dense et gentrificateur. IEB, nous a d’ailleurs déjà annoncé son intention de “ne pas s’arrêter en si bon chemin. Dès que nous recevront les plans nous aurons 60 jours pour lancer un recours devant le conseil d’État. On va analyser les documents et trouver des angles d’attaque.” La saga Key West n’est peut-être pas finie.

Concernant l’une des critiques souvent adressée à l’encontre du projet, à savoir l’absence de logements sociaux, BPI dénonce un “procès de mauvaises intentions. Lors du précédent permis, nous étions déjà en discussion avec des acteurs du logement social. Key West est un projet parfait pour de la diversité et donc pour inclure du social. Si on nous avait laissés poursuivre notre premier permis, les logements sociaux seraient sûrement déjà là…” Impossible pour le promoteur de nous assurer que des logements sociaux seront bien intégrés au final au projet, mais on sait que la Société de logement de la région Bruxelles Capitale favorise de plus en plus le dialogue avec les promoteurs privés pour acheter des logements neuf clef-sur-porte et les socialiser.

Recours ou pas recours et sociaux ou pas, les blocs de Key West ne sont pas près de voir le jour puisque les promoteurs prévoient 5 ans de travaux.