”Élargir l’offre culturelle à la population” : avis favorable pour l’implantation du théâtre le Public à Uccle

Une série d’oppositions

Le Public prévoit deux salles dans son théâtre : une grande au rez-de-chaussée de 309 places et une de 134 au premier étage du bâtiment situé le long de la place Goossens. Au rez-de-chaussée de ce dernier, un espace Horeca de 80 couverts verra le jour. Pour réaliser la grande salle, Le Public doit construire une extension et ne souhaite pas conserver l’ancienne salle d’audience du bâtiment par souci de visibilité pour les spectateurs.

À lire aussi

Dans la note de la commission de concertation, on peut notamment lire une synthèse des inquiétudes formulée par certains Ucclois lors de l’enquête publique. Certains auraient préféré une rénovation plutôt qu’une démolition/reconstruction. Ils craignent la perte de l’ambiance “village” du parvis et dénoncent un projet démesuré. La question de la mobilité, notamment du stationnement, et des nuisances pour les riverains, a également été soulevée.

De petites conditions

Dans leur avis, les administrations régionales ont retenu que l’installation du Public permettrait “d’élargir l’offre culturelle à la population uccloise” sans marché sur les pieds des autres institutions cultuelles du quartier. La commission a repris peut d’inquiétudes formules lors de l’enquête si ce n’est celles sur la mobilité. Dans les conditions qui accompagnent l’avis favorable, on peut lire que le Public “devra augmenter l’offre en stationnement vélos dans le plan de mobilité et tenir compte des propositions du rapport d’incidences concernant les itinéraires des navettes.” Le Théâtre prévoit en effet des navettes avec le parking Stalle mais aussi des accords avec des parkings privés locaux pour accueillir des visiteurs. Il devra d’ailleurs fournir les preuves de ses accords ainsi qu’une bonne documentation des mâtereaux démontés dans le bâtiment de la justice de paix. Vu les quelques petites modifications demandées, la commission n’a pas réclamé la tenue d’une nouvelle enquête publique. Toutefois ce sera au fonctionnaire délégué d’Urban. Brussels de décider si les modifications qu’apportera le Public à son projet nécessitent une nouvelle enquête. Le Théâtre espère ouvrir pour la saison 2025-2026