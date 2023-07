Jef Van Damme, échevin Vooruit à Molenbeek, arrête la politique : "j’ai fait ma part"

C’est un personnage important de la politique molenbeekoise qui s’en va. Jef Van Damme (one.brussels) quitte la politique… Ou presque. L’actuel échevin des Travaux publics, des Propriétés communales, de l’Enseignement néerlandophone et des Crèches néerlandophones rendra son tablier pour endosser celui de fonctionnaire dirigeant de la Commission communautaire flamande (VGC). Un choix motivé par deux éléments, raconte-t-il. “Le premier, c’est cette nouvelle opportunité professionnelle très intéressante. Ensuite, 20 ans de politique, ce n’est pas rien. Il est temps pour moi de passer le flambeau, j’ai fait ma part. La politique, c’est beaucoup d’énergie. Et sur les réseaux sociaux, la communication est de plus en plus agressive…”