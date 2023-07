L'AfricaMuseum de Tervuren enlève plusieurs statues coloniales de son parcours de visite

Le "dépôt des statues", une installation présente au début du parcours visiteurs, avait été créé en 2018 dans l'idée de représenter une sorte d'entrepôt où sont remisées des statues représentant les Africains de façon stéréotypée et glorifiant la colonie et ses fondateurs. Rouvert en 2018 après plusieurs années de travaux, le musée avait en effet repensé sa muséographie pour y inclure la question du colonialisme belge et de ses effets sur les populations des pays colonisés.

Les statues ainsi regroupées avaient pour objectif "de reconstituer la propagande coloniale et de stimuler un dialogue sur la représentation de l'autre, le racisme et la colonisation."

Pourtant, le musée, qui célèbre ses 125 ans en 2023, juge désormais que l'installation "manque de clarté". "L'idée de mise au placard n'est pas identifiable au premier coup d'œil et l'ensemble continue, de façon involontaire, de contribuer à la représentation négative de l'Afrique", souligne l'institution.

La zone introductive du musée va donc être totalement repensée et les statues seront placées dans un endroit "plus discret" où l'histoire du musée et la représentation coloniale pourront être abordées plus en profondeur lors des visites guidées. "Les guides décideront s'ils intègrent ces statues à leur visite. Beaucoup nous on dit que ce serait le cas", explique Sofie Bouillon, porte-parole du musée. "Les statues ne seront pas visibles en dehors de ces visites guidées."

L'espace ainsi libéré sera consacré à l'organisation d'expositions temporaires et d'une exposition consacrée à la recherche de provenance d'objets présents dans les collections du musée qui ouvrira au début de l'année 2024.

Le musée souligne par ailleurs que d'autres "représentations coloniales négatives" restent présentes au sein de l'exposition mais sont accompagnées d'une mise en contexte et d'explications.