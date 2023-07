Les locataires prioritaires lors d’une vente de leur logement : “ça va ternir les relations entre bailleur et locataire”

Ce mécanisme est semblable au droit de préemption généralisé sur l’ensemble de la région pour les pouvoir. Ce projet, aussi en cours de confection au gouvernement bruxellois, donnerait au pouvoir public 60 jours pour se positionner lorsqu’un accord ou un compromis de vente est trouvé entre le vendeur et un acquéreur. Les pouvoirs publics seraient aussi prioritaires s’ils décident de s’aligner sur le prix. Dans les faits, il n’y aura pas ou très peu de concurrence entre les deux textes. Selon le syndicat de propriétaires, les pouvoirs publics préemptent d’ailleurs très peu dans les quelques zones bruxelloises où ce droit est déjà d’application et leur droit ne serait valable que pour des biens de 500 m2 ou plus. L’état de finances locales n’y est pas étranger. D’ailleurs le projet d’ordonnance prévoit qu’in fine en cas de conflit entre les deux textes, le pouvoir public aurait la priorité sur le locataire.

Pour en revenir à la préférence au locataire justement, le syndicat craint une complexification des relations. “Ça va ternir les relations entre bailleur et locataire. Un locataire aura tout intérêt à rendre plus compliqué la vente. Même s’il ne veut pas acheter, il pourra rendre la vie dure à son propriétaire plus facilement puisque le bailleur doit d’office revenir vers lui avant la vente, développe Olivier de Clippele, ancien parlementaire MR et Président de la régionale Bruxelloise du Syndicat. L’ordonnance ne prend pas non plus en compte le cas des locataires déjà propriétaire ailleurs. Il faut sortir de ce cliché où on a d’un côté le riche propriétaire et de l’autre le pauvre locataire. Ça peut être l’inverse.”

Enfin, le syndicat voit se profiler un effet pervers pour les prix de l’immobilier. “Pour éviter les conflits ou les procédures à rallonge, qui sont déjà longues en région bruxelloise, le propriétaire va attendre la fin du bail avant de mettre son bien en vente, retardant ainsi la mise sur le marché d’un logement. Pour les acquéreurs qui avaient signé un compromis de vente et qui prennent le risque de se retrouver doublés par un locataire qui occupe le bien, l’incertitude posera aussi problème.” Une Incertitude qui, selon Olivier de Clippele, fera se reporter les acquéreurs sur des biens libres de locataire afin d’avoir plus de certitude sur la démarche, augmentant ainsi la demande et donc le prix pour ce type de bien.

D’autres aspects sont pointés du doigt comme la différence de réglementations avec les brabants flamand et wallon ou encore la difficulté à identifier le locataire (il y a parfois une différence entre celui qui paye et celui qui occupe).

Du côté du cabinet de la secrétaire d’État Nawal Ben Hamou on rappelle l’essence de la réforme : “c’est une mesure humaine qui permet au locataire d’acquérir son lieu de vie s’il le souhaite et le peut. Ce mécanisme vient renforcer le droit au logement et permet d’éviter des situations parfois violentes de perte de logement en cas de vente dont il n’était même pas informé. À côté des intérêts du locataire, le propriétaire est également avantagé par cette nouvelle mesure. Si le locataire active son droit de préférence, le propriétaire va économiser du temps et de l’argent (pas de visite, pas de frais d’agence et/ou de mise en ligne, ….) puisque la vente interviendra plus vite. Pour ce qui concerne une exclusion des locataires déjà propriétaires, cette condition serait invérifiable dans la pratique et le traitement différencié entre ces deux catégories de locataires serait susceptible d’être discriminatoire.”