Vander Elst, Marlow, Danco, Saint-Pierre… Voici les lieux à verduriser en priorité à Uccle

Habitat plus haut, plus dense, sans accès au jardin… Le constat n’est pas valable que pour Uccle. Mais la commune est allée plus loin que la simple cartographie du problème. Les étudiants du même master viennent de produire une nouvelle étude aux apparences de plan d’action. Se concentrant sur la problématique des îlots de chaleur urbains, ils ont dressé la liste des interventions prioritaires à réaliser pour ramener de la fraîcheur puis ont proposé deux scénarios plus ou moins ambitieux à la commune.

Exemple d'îlots de fraicheur ©D.R

L’idée serait de créer prioritairement des îlots de fraîcheur dans les quartiers qui en manquent le plus. Cela passe par la verdurisation de l’espace public en combinant les types d’espèces plantées notamment pour augmenter la surface ombragée.

“Par exemple, des arbres judicieusement choisis et placés peuvent réduire la température urbaine locale de 3 à 5 °C et une différence de plus de 10 °C peut exister entre une façade ombragée et la même façade ensoleillée,” peut-on lire dans l’analyse. Les étudiants préconisent également d’aménager les cours de bâtiments publics comme les écoles, voire les parkings. Outre le fait de faire diminuer la température notamment en été, ces aménagements permettent aussi une meilleure gestion des eaux de pluie, en limitant la surcharge du réseau d’égouttement et donc les risques d’inondations.

”Un bon outil d’aide à la décision”

”Il revient maintenant au collège de décider de la façon de mettre en œuvre l’étude. Cette dernière est un bon outil d’aide à la décision pour déployer des îlots de fraîcheur, précise l’échevine. Nous avons d’ailleurs déjà un budget (d’au moins 300.000 euros) pour cela cette année.”

À noter que certains projets vus comme prioritaires sont déjà au programme comme le réaménagement du square de Héros. La verdurisation des écoles est aussi en cours. Pour les parkings, “beaucoup sont gérés par des privés. Nous n’avons donc pas la main. Nous allons voir si on les contacte de manière proactive ou si on attend des introductions de permis pour faire évoluer la situation.” Concernant les autres priorités fixées par l’étude, on peut noter l’intersection rue de Stalle/chaussée de Neerstalle, l’intersection Oscar Goidtsnoven/Alsemberg, celle Vanderkindere/Coghen, la place Jean Vander Elst, le square Marlow et les places Emile Danco et Saint-Pierre.

Pour certaines rues enfin, peu d’espaces sont disponibles pour proposer de larges espaces verts comme la rue Vanderkindere, la rue de la Bascule, la chaussée d’Alsemberg ou celle de Drogenbos. “Il serait souhaitable de procéder à la plantation d’arbres d’alignement assortis de massifs végétaux afin de favoriser le rafraîchissement urbain et une plus grande biodiversité,” précisent les étudiants dans leur analyse.