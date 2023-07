”Ce contrat, d’une durée de trois ans, témoigne de la confiance continue accordée à Protection Unit pour assurer la sécurité de l’ambassade et de son personnel. Depuis 6 ans, en tant que prestataire de services de sécurité hautement qualifié, Protection Unit s’est engagée à fournir une protection de premier ordre et des solutions sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de l’ambassade du Qatar”, a commenté l’agence de gardiennage, qui a également décroché le contrat de la Norvay House (ambassades de Norvège et d’Islande).

”Nous sommes actuellement en contact rapproché avec de nombreuses autres ambassades qui souhaitent faire appel à nos services très spécifiques et nous nous en réjouissons car les missions diplomatiques, qu’elles soient armées ou non, font partie de nos priorités pour les années à venir”, déclaré Frédéric Leidgens, directeur communication.