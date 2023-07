Qui est Saliha Raiss, nouvelle échevine à Molenbeek ?

Vooruit l’a annoncé dans un communiqué : Saliha Raiss assumera les compétences des Travaux publics, des Biens communaux, de l’Accueil des enfants et de l’Enseignement néerlandophone au sein de cette commune de l’ouest de la capitale. Elle prêtera serment en tant que nouvelle échevine à la fin du mois d’août et intégrera le Collège communal.

Âgée de 35 ans, Saliha Raiss est née et a grandi à Molenbeek, plus précisément dans le quartier maritime de la commune, proche du canal. Elle exerce actuellement une fonction au sein du groupe politique one.brussels-Vooruit du Parlement bruxellois et siège en tant que conseillère communale à Molenbeek depuis 2018.

Le première échevine portant le voile en Région Bruxelles-Capitale

Elle sera la première échevine portant le voile en Région Bruxelles-Capitale, même si des députées et anciennes députées, comme Farida Tahar (Ecolo) et Mahinur Özdemir (ex-CDH) le portent également.

”Ce n’est pas une première en Belgique en tout cas, puisque c’est aussi le cas d’une échevine à Gand (Hafsa El-Bazioui). Mais Bruxelles, je n’en sais rien, on ne s’est pas posé cette question. Le port du foulard est un choix personnel. Pour nous, cela n’a rien à voir avec le travail qu’elle accomplira en septembre”, précise Neal Raes, secrétaire de la fraction one.brussels-Vooruit.

”Il va être difficile d’imposer des règles de port du foulard dans l’administration à partir du moment où des échevins le portent au Collège”, pointe un élu libéral. Les libéraux ne réagissent toutefois pas publiquement : le collège communal de Molenbeek se compose en effet de PS, de Vooruit, de l’Open VLD et du MR,.

Vooruit, parti le plus tolérant sur le voile dans l’administration

Même s’il s’agit d’un débat différent, les socialistes flamands passent en effet pour le parti le plus ouvert du pays sur des questions telles que le voile dans la fonction publique. Vooruit estime en effet que les fonctionnaires devraient avoir la liberté de porter des signes religieux sur le lieu de travail, à l’exception des fonctions avec uniformes, alors que le PS se montre plus restrictif sur la question.

Prise de position pour “l’inclusion” à la STIB

Saliha Raiss a également siégé au conseil d’administration de la STIB, en tant qu’administratrice, où elle s’est positionnée contre la discrimination et l’exclusion.

Spécialisée dans le domaine du logement, Saliha Raiss assume aussi actuellement le rôle d’administratrice du Logement molenbeekois.

Selon Vooruit, elle est reconnue pour favoriser l’union entre différentes cultures et communautés, tout en militant activement en faveur de l’empowerment des femmes. Elle organise depuis des années un salon de l’emploi pour les jeunes et s’investit pour le club de football RWDM Girls.

Encore un mouvement chez Vooruit

Sur le plan politique, les mouvements sont particulièrement nombreux au sein de one.brussels-Vooruit. Après la démission de Pascal Smet, remplacé par Ans Persoons, la mise à l’écart de Fouad Ahidar du bureau du parti, c’est à Molenbeek que des changements s’opèrent.