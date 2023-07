Un nouvel étage pour le musée Juif de Belgique : la région annonce la délivrance du permis d’urbanisme

Tout le reste de l’édifice conçu en 1902 sera démoli et reconstruit afin d’aménager 6 étages de 250 m2 chacun. Les espaces, aujourd’hui exigus et cloisonnés, seront repensés et ouverts pour faciliter la circulation des visiteurs et revoir la scénographie. La conservation des archives, objets, livres précieux et œuvres d’art sera améliorée, notamment grâce à un éclairage optimalisé et au contrôle de la température et de l’humidité des locaux.

Les expositions temporaires se tiendront au rez-de-chaussée, autour d’un nouveau patio tandis que l’exposition permanente prendra place du premier au cinquième étage.

De 5 à 6 étages

Nous parlons bien ici de 6 étages et non de 5 comme c’est le cas aujourd’hui. Un sixième étage sera créé accueillant une salle d’exposition et un belvédère qui “constituera un nouvel élément symbolique de l’identité du musée et deviendra enfin un nouveau signal urbain dans le paysage bruxellois,” selon la Région. Le nouveau musée bénéficiera aussi d’une grande efficacité énergétique, un climat sain et un meilleur confort. Des toitures vertes, l’utilisation de matériaux durables et la facilité d’entretien seront intégrées au projet. “Ce musée mérite d’être rénové pour une meilleure accessibilité et pour le rendre encore plus ouvert sur le monde extérieur, “se réjouit la secrétaire d’État.

Un enthousiasme qui n’a pas convaincu tout le monde. Une pétition signée par 400 riverains dénonce un projet qui aura un impact sur la perspective du quartier et créera des nuisances lors du chantier. Les signataires accusent également une procédure bâclée dans la confection du projet