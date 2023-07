130 attractions, Daddy K comme parrain, 1,6 kilomètre... : tout ce qu'il faut savoir sur la Foire du Midi édition 2023

La foire ouvre ses portes, ce samedi à 15h. Cette année, pas de grande nouveauté, mais deux invités bien connus du public bruxellois : DJ Daddy K – aussi parrain des Plaisirs d’été – et la joueuse de volley Brit Herbots. Le DJ bruxellois semblait très honoré de parrainer l’évènement. “C’est un honneur, j’ai grandi avec la foire. Ma mère a encore des photos de moi lorsque je faisais des tours à dos de poneys.”

Sécurité et propreté

L’année dernière avait un petit peu été chamboulée par des évènements malheureux, comme l'agression d'un mineur à proximité de la foire. Des faits que l’échevin Défi ne veut plus voir. Pour ce faire, le poste de police le plus proche sera ouvert plus longtemps, les patrouilles sur place seront renforcées et un poste de la Croix-Rouge sera également installé sur le site. Autre nouveauté : les vélos et les trottinettes seront tout simplement interdits sur le site. Deux autres attractions seront interdites cette année : le bateau pirate et le “Move It” (grand bras articulé).

Au niveau du bruit, les riverains avaient exprimé leurs inquiétudes la semaine dernière. Dans sa dérogation, le bourgmestre Philippe Close (PS), avait permis aux forains de dépasser les normes de bruit en soirée, mais Bruzz révèle ce jeudi qu’il y avait une erreur dans la procédure administrative, et que celle-ci serait invalidée. L’affaire n’est probablement pas finie pour autant... “Bruxelles Environnement continuera à contrôler, davantage de sonomètres seront installés, et avec plus d’éléments de signalétique afin de mieux repérer les stands problématiques, et plus vite, rassure Fabian Maingain. Envoyer des amendes quatre mois après ne règle pas vraiment les problèmes."

Rappelons enfin que cette foire du Midi prend place dans un lieu en pleine mutation avec les chantiers du métro 3. Qu’en est-il de son emplacement futur ? “Notre volonté est de ramener la foire sur le square de l’Europe, mais on n’a pas encore de confirmation pour l’année prochaine."