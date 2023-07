Avec le nouveau QG de la Défense, Haren et le boulevard Léopold III continuent leur mutation : “C’est un symbole”

À lire aussi

À la sortie du Ring à hauteur de Zaventem, les chantiers se succèdent à un rythme effréné depuis plusieurs années. Un exemple emblématique bien connu des automobilistes habitués du trajet : l’audacieux bâtiment Pwc de verre et d’acier, sorti de terre au début des années 2020.

En face de la parcelle du futur QG belge, le site de l’Otan a fait peau neuve et a apporté une touche de solennité à l’avenue jonchée d’entreprises. Un cachet officiel dans lequel s’inscrira le nouveau bâtiment triangulaire de la Défense. Aussi bien la Ville que la Région applaudissent des deux mains la localisation. Pour le bourgmestre Philippe Close (PS), la présence du QG dans la capitale contribue à l’image de Bruxelles comme “ville de pouvoir”, ville de décision. “C’est un symbole.”

À lire aussi

Selon Close, il ne faut pas négliger le “côté industriel” de cette partie de Bruxelles, où se côtoient industries de logistique, d’aéronautique (Sabca), Marcolini et institutions publiques. Pour encadrer le foisonnant développement du quartier, un “Plan d’Aménagement Directeur” est prévu… mais se fait attendre. Le gouvernement bruxellois devrait se pencher dessus “à la rentrée”, dans l’espoir d’une entrée en vigueur “encore sous cette législature”.

953 places de parking

Le bourgmestre socialiste souligne les répercussions économiques de l’arrivée du QG de la défense : 2 000 emplois. “Et quand il y a de l’emploi, il y a des retombées. C’est une vraie opportunité.”

Côté mobilité, plusieurs entrées sont prévues sur le site. Au total, 953 places de parking sont prévues, ainsi que 408 emplacements pour vélos.

On apprend également, via la note explicative du projet que La DH a pu consulter, que l’avenue Léopold III sera réaménagée. Le cabinet Vervoort confirme et évoque un “élargissement au niveau du boulevard” dans le but de “permettre une transition douce et paysagère entre l’axe à rayonnement international et le nouveau quartier habité”. Un vaste projet dont l’échéance est encore bien floue à l’heure actuelle.

Rappelons que le tram 62 desservant actuellement le site de l’Otan sera prolongé jusqu’à l’aéroport de Zaventem d’ici à 2028 selon les autorités flamandes.

Le Luchthaventram ©IPM Graphics