Bouchez et Rousseau croisent le fer sur la nomination de Saliha Raiss : "Une politique peut mentir au Parlement tant qu’elle ne porte pas le voile"

À l’échelon local, la numéro 1 des libéraux, Françoise Schepmans, afflue dans le sens de son président. “Au MR molenbeekois, on réaffirme l’importance que l’on donne à la notion de neutralité.” De quoi amener un blocage politique ? “Il y aura très certainement des réunions de majorité d’ici sa nomination (fin août, NdlR) pour en parler.”

Vooruit ne "bougera pas sur ce point"

L’échevin que remplace Saliha Raiss, Jef Van Damme, se dit “très étonné”, par les propos de sa collègue libérale de majorité. “On a eu un collège ce matin, et si mon départ a bien sûr été abordé, ni Madame Schepmans, ni aucun membre du MR, n’a évoqué le point de Madame Raiss.” Pour le socialiste flamand, “ce qui est important, ce n’est pas ce qu’il y a sur la tête, mais dedans”, et assure qu’il est “évident qu’on ne bougera pas sur ce point-là”.

Contacté, le président du MR en Région bruxelloise, David Leisterh, admet que les choses risquent de se corser cet été dans la majorité molenbeekoise. “On pense que, pour que tout le monde se sente traité en toute impartialité, il faut une neutralité, surtout pour une fonction de représentation.” C’est justement sur ce point qu’intervient la bourgmestre de Molenbeek, Catherine Moureaux (PS). “Un élu est un élu, il y a une erreur de focale par rapport à l’administration”, rappelle-t-elle en faisant le lien avec la neutralité au sein des services publics, qui avait animé le débat public bruxellois fin 2022 (et bien avant). “Saliha Raiss est quelqu’un d’apprécié dans notre conseil communal." Et la bourgmestre socialiste semble lui apporter toute sa confiance face aux polémiques naissantes.

Du local au national

D’un débat local, la nomination de la nouvelle échevine socialiste est rapidement devenue une affaire nationale. La réaction de son président de parti, Conner Rousseau, témoigne des stigmates qu’a laissé l’affaire Lahbib. “Pour le MR, une politique peut mentir au Parlement pour autant qu’elle ne porte pas le voile. […] J’espère que le débat pourra porter sur sa politique sociale plutôt que sur sa manière de s’habiller. Bruxelles a d’autres problèmes que ce symbole, ces discussions ne font rien avancer.”

Dénouement le 30 août à 18h au plus tard : date du prochain conseil communal.