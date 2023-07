Trottinettes en libre-service: Bruxelles a trop longtemps laissé pourrir la situation

Il aura donc fallu attendre des trottoirs envahis, plus de 20.000 engins anarchiquement déployés, des chiffres d’accidents toujours plus inquiétants et un ras-le-bol généralisé pour enfin mettre fin au Far West de la micromobilité. Encadrer le nombre de trottinettes (8.000, contre plus de 20.000 actuellement), limiter la vitesse à 20 km/h (et 8km/h dans les zones piétonnes) et imposer des emplacements de stationnement dédiés (les fameuses "drop-zones") : ces mesures étaient une évidence, un minimum. Mais pourtant… malgré les appels lancinants de citoyens et d’associations, Bruxelles a traîné, tergiversé, temporisé. Bien trop longtemps, le gouvernement Vervoort a laissé pourrir le dossier.

En 2024, les nouvelles règles entreront donc pleinement en vigueur dans notre capitale. Une chance doit raisonnablement être laissée à la réforme. Mais si ce nouveau cadre s’avère insuffisant pour garantir sécurité routière et respect des autres usagers, un scénario à la parisienne apparaîtra comme l’unique solution.