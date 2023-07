19 kilos de drogue retrouvés dans un appartement de Cureghem

À l’intérieur de ce qui se révélera être un appartement “nourrice” (lieu qui sert d’entreposage), les agents découvrent et saisissent 19 kg de produits stupéfiants (résine, herbe et cocaïne) pour une valeur de 135 750 euros. 1 045 euros en liquide sont aussi retrouvés de même qu’un millier d’emballages, des cartes d’identité volées.

”Le suspect, un Anderlechtois, a été déféré au parquet et a été inculpé du chef de détention illicite et vente de stupéfiants, en association, et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction. L’enquête se poursuit,” conclut la zone.