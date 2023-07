Alain Maron veut une nouvelle salle de consommation de drogues dans les quartiers précaires bruxellois, les bourgmestres divisés

À lire aussi

”Compte tenu du contexte actuel, l’option préférentielle est une ouverture rapide d’une deuxième Salle de Consommation a Moindre Risque. Le lieu n’est pas défini et l’ensemble des acteurs concernés se réunissent pour trouver une solution rapidement”, explique-t-on du cabinet Maron. Parmi les acteurs, il y a donc les communes. Si cette nouvelle salle de consommation prenait place dans le quartier nord, il se pourrait qu’elle se trouve sur le territoire de Saint-Josse, et le bourgmestre Emir Kir semble plutôt réticent. “Nous ne sommes pas actuellement dans une telle démarche, ce n’est pas notre priorité. Ce serait bien que la région prenne des initiatives fortes pour accueillir les sans-abri. Ils sont très nombreux au quartier Nord et dans les métros Madou et Botanique. La priorité est de les accueillir de manière globale. Un logis et un accompagnement.” Tendance inverse pour une autre commune qui partage le quartier nord, Schaerbeek, qui se dit favorable au vu… des problèmes dans le quartier. Preuve, s’il en fallait, que la lutte contre les assuétudes est une vraie question politique.

À Bruxelles, Phillipe Close estime qu’ouvrir ce nouveau point à Yser ou Ribeaucourt (sur le territoire de sa voisine molenbeekoise) couvrirait les platebandes d’un projet plus grand qui doit voir le jour dans le quartier. “Il y a un grand projet qui doit ouvrir en 2026, avenue du Port. Les salles de consommation doivent se trouver à moins de 10 minutes des lieux où l’on consomme, ce qui sera le cas avec le projet de l’Avenue du Port.”

Il y aura des “budgets importants” pour cela, pour lesquels une estimation des coûts a déjà été préparée, a déclaré M. Maron.