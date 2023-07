Dans un communiqué, le Bond Beter Leefmilieu a rappelé qu'une étude réalisée en début d'année à sa demande avait montré à quel point ces vols de nuit étaient nocifs pour les riverains.

Plus de 100.000 habitants dans cette région souffrent de graves troubles du sommeil dus aux nuisances sonores des vols de nuit. "Leur interdiction est donc un choix logique et absolument nécessaire pour protéger la santé des riverains", selon le cardiologue Marc Goethals, cité dans le communiqué.

L'association ajoute que d'autres aéroports européens où les vols de nuit sont considérablement réduits sont toujours opérationnels et économiquement viables. Jasper Wouters, du Bond Beter Leefmilieu, ne s'attend pas dès lors à un effet négatif pour la Belgique. Selon lui, l'interdiction des vols de nuit aurait essentiellement des répercussions sur le modèle commercial "just in time" de DHL.

"Si DHL ne peut plus effectuer de vols de nuit, cela ne se traduira pas nécessairement par un modèle commercial moins attrayant. L'heure de livraison des colis sera tout simplement décalée dans la journée. En contrepartie, les centaines de milliers de riverains retrouveront leur sommeil, ce qui se traduira par de meilleurs résultats à l'école et au travail, et par une économie globale d'un milliard d'euros en termes de coûts de santé".