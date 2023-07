Nuisance des avions - Le Comité Tervuren-Montgomery salue "une avancée attendue par les riverains"

À lire aussi

"La santé a souvent été négligée et la proposition du ministre Gilkinet offre une opportunité de reconnaître les effets néfastes des vols de nuit sur la santé des riverains", dit le Comité TM dans un communiqué.

Le comité regrette toutefois un manque de concertation de la part du ministre écologiste: "Une telle mesure aurait pu être discutée et planifiée plus tôt, permettant une mise en application rapide. Une concertation entre les différents acteurs aurait renforcé la légitimité de cette proposition."

Le ministre Gilkinet a présenté vendredi un projet d'arrêté ministériel visant à réduire les nuisances sonores que subissent les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National. L'idée est de revoir le niveau de bruit maximum autorisé ("quota counts"). Au total, le niveau de bruit serait réduit de 20%. Dans le détail, cela signifie une suppression des vols de nuit entre 23h et 6h, mais aussi 30% de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20% de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7% en plus en journée (07h00-21h00). Un arrêté sera déposé d'ici le 21 juillet.

La mesure a été applaudie par les riverains et associations environnementales. Plusieurs partis se sont en revanche prononcés contre, dont les partis de la majorité CD&V et Open Vld. Les libéraux ont qualifié le projet "d'absurdité économique". De son côté, l'exploitant Brussels Airport a regretté une mesure "extrême" lancée "sans coordination avec l'aéroport".