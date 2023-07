Un an pour recenser les espèces du Wiels, l’incroyable défi des frères Valckenaere pour percer les secrets du marais : “c’est un site exceptionnel”

©M.D.

©M.D.

Cette large étendue d’eau, toujours pas reconnue officiellement comme telle, est pour rappel le fruit d’un accident. Il y a maintenant plus de 15 ans que le promoteur Blaton a percé la nappe phréatique lors de ses travaux créant ainsi un espace “unique” à Bruxelles. “Même si les sols sont pollués, l’eau du marais est particulièrement pure. En connexion directe avec la nappe phréatique, elle est sans cesse filtrée et purifiée notamment grâce aux couches d’argile”, développe Tom. Et les premières observations des deux frangins le prouvent. Une salopette imperméable, un seau et une épuisette leur suffisent pour dénicher les secrets du marais.

©M.D.

Vu le nombre et la diversité d’espèces observées dans l’eau, notamment des larves d’éphémères, ils peuvent en conclure que l’eau est particulièrement pure sur le site. “On va faire des observations dans les différentes niches de biodiversité du marais, le long des berges naturelles, le long des berges artificielles, dans la roselière… Puis on y reviendra plusieurs fois dans l’année pour voir l’évolution, on va répertorier tout cela.”

©M.D.

Tom et Nicolas ne perdent pas non plus leur côté artistique et leur flamme fantastique. Ils comptent bien mettre en valeur ce monde invisible. Ils ont déjà confectionné des sculptures, composées de verres de la brasserie Wielemans-Ceuppens, dans lesquels ils placent les espèces prélevées pour rendre visible aux yeux du grand public toute cette diversité. La prochaine présentation aura lieu du 9 au 17 septembre lors de la venue de L’École d’Urbanisme Nomade du collectif italien Stalker, au marais Wiels.

©M.D.

Tom voit même les choses en encore plus grand : le naturaliste amateur souhaiterait implanter le modèle anglo-saxon en Belgique. “Au Royaume-Uni, les travaux des naturalistes amateurs sont complètement intégrés aux observations qui sont utilisées par les chercheurs. Les amateurs sont considérés comme de véritables veilleurs du vivant.”

Nicolas et Tom Valckenaere ©M.D.

Les frères sont d’ailleurs déjà entourés de plusieurs chercheurs notamment en géographie et bientôt en entomologie. Ils comptent également ouvrir au public leur prélèvement d’espèce mensuel une fois que leur processus de recensement sera un peu plus rodé.