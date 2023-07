L'Europe, la Ville et Sibelga : les raisons derrière l'augmentation des prix sur la Foire du Midi

foire du midi , commercant , jeux , attraction , ete , gare du midi , foire , forrain , forraine ©cameriere ennio

Des prix à la libre appréciation de ceux qui les fixent, et ce pour les montagnes russes, comme pour les cornets de frites qui grimpent jusqu'à six euros auquel il faudra rajouter un euro pour la sauce. Il nous revient que, d'habitude, les frituriers se mettent d'accord sur le prix du paquet entre les différentes échoppes, afin de ne pas rendre le marché trop compétitif. Cette année, il n'en sera rien sur la foire du midi. "Il y a trois semaines, nous étions tous à Anvers pour la foire, nous nous sommes entendus au niveau des prix pour cette foire, mais pas pour celle-ci, explique Caroline, dont le métier de foire couvre aussi bien la vente de frites que de croustillons. Mais bon, depuis Anvers, les prix n'ont pas tellement bougé. Il peut y avoir une différence de 50 centimes, maximum un euro, sur certains produits, mais pas plus."

"Sibelga profite de la situation"

Quelques mètres plus bas, Louis propose un tir au plomb. Six euros pour dix coups. "Il y a eu une fameuse indexation ces dernières années, comme sur tous les champs de foire, et même ailleurs", explique le commerçant, présent sur la foire depuis le début de celle-ci, de génération en génération. Mais pour lui, cette inflation a quelque chose de typique à Bruxelles. "Pour amener de l'électricité dans mon stand, je dois commander un compteur individuel chez Sibelga. Rien que pour le branchement, c'est déjà 450 euros. A ça, il faut rajouter la consommation. On a tout passé en Led, mais la consommation reste énorme." Quand il fait des foires en Wallonie ou en Flandre, le fournisseur (généralement Ores) lui propose un "petit forfait" dans lequel le commerçant s'y retrouve mieux, certaines communes prennent même en charge la consommation énergétique. "Sibelga profite de la situation", estime Louis.

Côté Ville, la location de l'espace pour y installer son métier est également indexée avec le temps, mais sur le champ de foire, personne ne se risque à donner des chiffres.

En fin de foire, Nathalie et sa fille proposent une pèche aux canards. Neuf volatiles en plastique pêchés pour six euros. Gagnant à tous les coups. Afin d'éviter une augmentation constante, elle préfère recalculer le prix tous les cinq ans. De son côté, ce sont les jouets, les peluches ou les figurines qu'elle fait gagner en échange qui la tracassent, tous conçus en Chine, tous emballés dans du plastique. Nathalie n'a pas vraiment la fibre entrepreneuriale, elle comprend ces taxes et les enjeux qui en découlent. "Il faut qu'on s'adapte tout en restant attractif. Si c'est rentable ? Je ne sais pas, on ne fait pas vraiment ce métier pour ça, mais plus pour aller de ville en ville. Au final, on est des ouvriers."