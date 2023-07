Le député cherche à savoir quelle somme la Région wallonne a dépensé pour construire ce pont mais ne pas construire la route qui devait l’emprunter entre le zoning et la N 29 près de la E 411. La Région avait effectivement renoncé à son projet de route, après le changement de majorité à Perwez.

"Interrogé par mes soins il y a deux mois, le ministre de la Mobilité (Philippe Henry, Écolo) m’a renvoyé vers le ministre Willy Borsus concernant les coûts définitifs et totaux de cet abandon tant pour le SPW que pour l’inBW, ainsi que les frais exposés pour les honoraires des architectes et avocats dans l’exécution de ce dossier et les montants acquittés pour les différentes expertises et actions en justice, y compris au Conseil d’État."

Ce que fit donc André Antoine en adressant une question écrite au ministre wallon de l’Économie, Willy Borsus (MR). Celui-ci vient de lui répondre, laconique : "Je me permets de renvoyer l’honorable membre (NDLR : c’est la formule d’usage) vers mon collègue en charge des Infrastructures, M. Philippe Henry, s’agissant d’une matière qui relève de ses compétences".

Suite à cette partie de ping-pong entre ministres qui se renvoient la balle, il y a fort à parier que le député perwézien va préparer une nouvelle question sur le sujet, lui qui cherche également à savoir qui est propriétaire du "pont perdu".