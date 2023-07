Rebecq: "À l’aube, fuir", le nouveau roman de Sarah Berti

Et de continuer : "Je m’inspire beaucoup des gens que je vois, des relations. Ici, ça faisait longtemps que je n’avais plus écrit, car le temps me manquait. Il s’agit d’une intrigue policière, mais aussi de la relation entre deux sœurs. De liens qui se détendent et se retissent."

Dans ce thriller psychologique, on suit le parcours de Livia, qui quitte l’Occitanie (Sud de la France) pour rejoindre Paris, après une dispute avec sa sœur. "Quatre ans plus tard, elle est contactée par la police, car le mari de sa sœur a été assassiné et sa sœur est suspectée, mais introuvable. On découvre, au fil du roman, pourquoi elles se sont éloignées et pourquoi les liens entre elles se sont distendus." Lorsque Livia retourne dans le Sud, elle "replonge peu à peu dans un passé douloureux".

Ce nouveau livre n’est donc pas un simple roman policier : "C’est plutôt un thriller psychologique, avec en toile de fond une enquête policière. Tout l’intérêt du bouquin réside dans le côté psychologique, avec une dose de suspense également. J’ai pris énormément de plaisir à écrire ce roman. En fait, la seule difficulté est de trouver le temps pour arriver à caser l'écriture dans une vie de famille et une vie active. Je dois me plonger dans le monde de Livia pendant un certain temps, puis revenir à la réalité et replonger à nouveau. Avec le temps, je fais de plus en plus d’allers-retours pour achever un livre. C’est ce qui est sans doute le plus compliqué. Mais quand je m’y consacre, je prends énormément de plaisir."

En décembre dernier, l’auteure avait reçu le grand prix Armand Lunel à Monaco, pour une nouvelle déjà accessible sur Amazon, Mes yeux plus grands que le ventre. "Ce prix m’a remotivée. Je me suis dit que je devais absolument terminer mon roman qui était en cours." Voilà qui est chose faite.