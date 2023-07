Top départ pour la Foire du Midi, “c’est l’esprit de Bruxelles”

S’il y a des moustaches, quelques trompettes fanfaronnantes et Madame Chapeau (élue le 17 juin dernier, bravo à elle), pas de doute : un évènement bruxello-bruxellois se trame. Bingo, la Foire du Midi ouvrait ses portes ce samedi après-midi entre les portes de Hal et Anderlecht, en présence du parrain DJ Daddy K, de la championne de beach volley Britt Herbotz et, naturellement, de Fabian Maingain (DéFI), l’échevin compétent. “Un été bruxellois sans la foire du midi, ce n’est pas vraiment un été bruxellois”, aime-t-il rappeler.