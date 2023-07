Une voiture de police de la zone Midi prise pour cible par des jeunes après un contrôle: un policier hospitalisé (VIDEO)

En effet, le contrôle a mal tourné et des jeunes ont pris pour cible la voiture qui patrouillait dans le quartier. Un policier est actuellement hospitalisé. Sur les images de la vidéo-surveillance, on peut apercevoir un groupe de jeunes mettant des coups de pied et essayant de briser les vitres du véhicule, le tout sous les yeux des habitants du quartier.

La zone de police déclare qu’un jeune a été privé de liberté à la suite de cet incident. “Un autre avait appelé à l’émeute mais l’arrivée de renforts policiers a calmé les esprits”, souligne la zone Midi.