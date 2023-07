Fumée blanche imminente pour le Stade de l’Union Saint-Gilloise au Bempt? La Région espère toujours présenter un protocole d’accord pour le 21 juillet

La région avait tenté de relancer les discussions entre l’Union Saint-Gilloise et la commune de Forest sur le dossier de stade au Bempt. Le club espère y implanter un stade aux normes UEFA (ce qui n’est pas le cas du stade Marien actuellement occupé par les Jaune et Bleu), financé sur ses fonds sur un terrain communal. Depuis des mois la commune réclame au club plus de précisions sur son projet et le club réclame à la commune un accord de principe pour s’avancer davantage. Bref, on se mord la queue.