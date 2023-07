Les passants sont moins enclins à donner de l’argent aux mendiants roms à Bruxelles : “Cela est dû à des préjugés raciaux”

L’étude consistait d’une part en une enquête menée auprès de 360 personnes qui mendient et portant sur leur qualité de vie, leur état de santé, leur sentiment de sécurité et leurs activités quotidiennes, et d’autre part en un sondage mené auprès de 310 passants au sujet de leur “pratique de l’aumône”.

Ces derniers devaient choisir, entre deux images, à qui ils donneraient de l’argent et ce à six reprises. Les personnes représentées étaient différentes en termes de genre ou d’appartenance ethnique, étaient en situation de handicap ou non et accompagnées ou non d’un bébé.

L’étude a montré que les gens étaient moins enclins à donner de l’argent aux Roms qu’aux autres groupes. “D’une part, cela est dû à des préjugés raciaux”, explique le sociologue et chercheur Stef Adriaenssens (KU Leuven). “D’autre part, les gens ont également le sentiment que les mendiants roms ne méritent pas d’être soutenus.”

Bien qu’il n’existe pas de chiffres exacts, entre 400 et 500 personnes mendieraient à Bruxelles, selon Stef Adriaenssens. “Mais comme il s’agit d’un phénomène très visible – les mendiants se rendent par définition dans des endroits où beaucoup de gens se rassemblent – leur nombre est souvent surestimé”, affirme le sociologue.