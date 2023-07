La projection, accessible gratuitement, débutera à 22 h 30. Mais dès 18 h 30, le public pourra profiter d’animations sur le thème du film dans les rues du centre d’Uccle. Les terrasses et restaurants du quartier seront évidemment ouverts pour vous accueillir.

”L’édition 2022 avait dû être annulée à cause du mauvais temps, rappelle Valentine Delwart (MR), échevin de la Jeunesse et de l’Économie. Espérons que cette année les cieux seront avec nous ! Organisé en collaboration avec le Service Culture, l’Association des commerçants et le Collectif des riverains d’Uccle Centre, cet événement permet d’animer le Parvis et de renforcer son attractivité mais aussi de favoriser le bien vivre ensemble entre tous les Ucclois (es).”

Côté mobilité, le parking du Doyenné (rue du Doyenné 63) restera ouvert jusqu’à la fin de la projection. Le site est également accessible via les lignes 4, 51, 92, 37, 38, 41, 43 et 75 de la Stib. La rue Xavier De Bue et le Parvis Saint-Pierre seront exclusivement réservés aux piétons de 18h00 à 01h30 du matin.