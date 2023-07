A Bruxelles, des "transactions administratives"pour les dépots clandestins d'immondices dans le but de punir plus vite

Bingo, le contrevenant avait oublié une enveloppe d'un coli acheté en ligne. "Premier sac, premier PV", se réjouit Michel Chauvaux, coordinateur du service de recherche et verbalisation de Bruxelles-Propreté. Un PV qui risque bien d'être payé, puisque depuis le premier juin, Bruxelles s'est dôté d'une nouvelle stratégie : une "transaction administrative", venant éteindre la procédure judiciaire enclenchée lorsqu'un pollueur est repéré, mais permettant de faire payer plus vite ceux qui le doivent.

À lire aussi

Pour l'instant, cette nouvelle mesure ne s'applique qu'aux mégots de cigarette, mais elle s'appliquera prochainement aux jets de canettes, puis aux sacs poubelles, aux planches en bois, aux produits ménagers.

En clair, en plus des frais de traitement de 100 euros (150 euros s'il y a du verre ou des objets coupant), la Région proposera à la personne identifiée par les agents de Bruxelles-Propreté de régler une "transaction administrative". Le deal : afin d'éviter une procédure judiciaire, le pollueur identifié se voit proposé de s'acquitter d'une amende 75 euros si son déchet fait moins d'un décimètre cube (un mégot ou une canette), 150 euros si le déchet fait entre un décimètre cube et un demi-mètre cube de volume, 200 euros entre le demi et le mètre cube, et 350 euros si le volume total est de plus d'un mètre cube. Cela dit, au-dessus d'un certain volume ou d'une certaine gravité, le deal ne sera proposé, au profit de l'action en justice.

Bruxelles - Neder-Over-Hembeek: La brigade de Bruxelles Propreté lutte contre les dépots clandestins en effectuant un tri des immondices laissées par les contrevenats. A Bruxelles le 19 juillet 2023 ©JC Guillaume

Il est également prévu, via une procédure de perception immédiate, de proposer aux pollueurs de payer immédiatement leur amende à l'agent contrôleur.

Via cette méthode, Alain Maron (Ecolo), ministre de l'Environnement espère sanctionner plus vite et plus efficacement les pollueurs, qui recevaient parfois leur contravention six mois, parfois un an, plus tard. "Ce sont des changements culturels à avoir, il faut changer la norme. Et la norme, c'est que jeter sa canette, son mégot, son matelas dans la rue, c'est inadmissible." Un changement urgent, en 2021, 4.250 tonnes de déchets illégaux jonchaient les trottoirs bruxellois...

"Le pouvoir dissuasif est assez faible"

Depuis le début du mois de juin, 77 PV avec transaction administrative ont été dressés. Mais la lutte va s'intensifier. Avec 20 caméras et 20 agents régionaux dédiés à cet effet (sans compter les caméras et agents communaux), la lutte contre les dépôts clandestins est amenée à s'intensifier.

Dans les locaux de l'Agence Bruxelles Propreté, Michel Chauvaux et son collègue, Benoît Vandevelde reçoivent chaque jour des images de caméras de surveillance qui détectent automatiquement les infractions environnementales. "On reçoit 20 à 30 vidéos par jour, ce n'est pas toujours d'identifier le véhicule, mais en général, on en retrouve 25 sur les 30. Le pouvoir dissuasif est assez faible, on a mis trois caméras avenue de Vilvoorde, mais le dépôt s'est juste déporté d'une centaine de mètres, rien ne remplace la présence humaine sur le terrain."