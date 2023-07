Bruxelles approuve une deuxième série de plans pour protéger ses habitats naturels : voici les parcs concernés

Natura 2000 est un réseau européen de sites (terrestres et aquatiques) importants pour la faune et la flore. Ce maillage vert et bleu doit permettre aux espèces naturelles de circuler, se développer et ainsi assurer une continuité écologique. Le réseau se compose de sites proposés par les États membres de l'Union européenne. Pour chaque site, un plan de gestion est obligatoire. Ces plans lient tant les autorités publiques que les propriétaires privés pour offrir un cadre cohérent.

À Bruxelles, huit sites (la Forêt de Soigne, le marais de Jette-Ganshoren ou encore le parc Roi Baudouin) jouissent d'un plan de gestion totalement approuvé (en deuxième lecture, soit après être passés par la case "enquête publique" auprès des citoyens). Une deuxième série de plans de gestion, concernant onze sites cette fois, a été ratifiée récemment en première lecture.

Parmi ce deuxième "paquet" se trouvent les parcs Ten Reuken, Seny, du Bergoje et le jardin Massart à Auderghem. L'étang de Ten Reuken accueille un poisson rare, la bouvière, et constitue un garde-manger d'insectes non négligeable pour les chauves-souris logeant dans la Forêt de Soignes toute proche.

Avec 2.320 hectares de zones classées Natura 2000, ce sont "14% du territoire bruxellois qui sont considérés à haute valeur ajoutée pour la biodiversité", a précisé Alain Maron mardi, lors d'une visite de presse au parc Ten Reuken. "Protéger notre patrimoine naturel est essentiel pour lutter contre les effets du dérèglement climatique et offrir un cadre de vie sain."