Dans les Marolles, la 20e édition du Bal national se prépare place du Jeu de Balle : “une véritable fête populaire”

Pour ce vingtième anniversaire, le couple royal sera présent. À l’affiche dès 19h30, on retrouve Sttellla, De Romeo’s et DJ Daddy K… et un éternel absent, qui revient encore dans tous les discours : le Grand Jojo, un des pères fondateurs de ce grand concert gratuit la veille de la fête nationale. “C’était une valeur sûre, une image du bal. Mais il y a une multiplicité d’autres artistes qui prennent la relève.”

Pour l’organisation, “l’âme du Bal est le la place du Jeu de Balle et ses pavés”. “Il ne peut pas se faire ailleurs. L’événement est lié aux Marolles et à sa place”, commente Pierre-Olivier Scheid. Et visiblement, rien ne devrait changer. L’échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba (PS), nous confirme ne pas vouloir déménager le concert : “nous n’avons actuellement pas l’intention de changer cette tradition si populaire et aimée des participants”.

”La fête populaire par excellence”

Dans les cafés du coin, tout est déjà presque prêt à plus de 24 heures du grand rendez-vous de la zwanze. “On va sortir des pompes à bière sur la place”, explique François, patron du Muche, récemment installé. “Le bal est une institution bruxelloise, qui fait partie de l’histoire de Bruxelles.” Un avis partagé par son voisin du Chaff. “C’est une véritable fête populaire. C’est bon enfant, ça ne se prend pas aux sérieux. À l’image de ce quartier”, glisse le patron Jérémy. “C’est toujours une belle soirée, et comme pour le 31 décembre, on peut faire davantage de bruit, ouvrir plus tard et faire la fête”, ajoute-t-on au bar Mazette.

François, patron du Muche ©cameriere ennio

Jérémy, patron du Chaff ©cameriere ennio

Pierre, un des reponsables du bar Mazette. ©Ro.Ma.

Chez Le Chineur en revanche, pas de sourire derrière les pompes déjà installées. “J’étais là à la première édition, et la qualité est en baisse”, soupire Aydin, pour qui l’événement est surtout synonyme de “stress” en raison de la forte affluence. “Il y a des foodtrucks, des bars… Le concert ne fait pas vraiment vivre les commerces du quartier.”

Contrairement à l’édition précédente, la météo s’annonce clémente pour ce jeudi. Outre le concert, les festivités se poursuivent le 21 juillet pour le traditionnel repas “moules-frites” de 17 à 22h. 5.000 personnes sont attendues. Les 250 premiers repas seront offerts aux personnes défavorisées.