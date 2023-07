Il a concrètement approuvé la modification du plan particulier d'affectation du sol (PPAS) n° 19 "Quartier Ouest de la Gare du Nord" et l'abrogation du PPAS n° 26 sur le territoire de la commune de Saint-Josse-ten-Noode, ont annoncé mercredi le ministre-président Rudi Vervoort (PS) et la secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, Ans Persoons (Vooruit).

Concrètement, le PPAS modifié prévoit des prescriptions pour atteindre au minimum un tiers de logements au sein de chaque îlot, et au minimum 8 % d'équipements. Le plan prévoit aussi des prescriptions pour la mixité urbaine en ce qui concerne la taille des logements. Pour l'îlot du centre de communication Nord par exemple, il s'agit d'environ 500 logements. Le plan permet également au projet sur le site de Proximus de changer l'affectation d'une de ses deux tours de bureaux en une tour de logements.

Depuis plusieurs années, le quartier de la gare du Nord voit naître de multiples initiatives publiques telles que l'élaboration du projet de Plan d'Aménagement Directeur Maximilien, les contrats de rénovation urbaine, les Contrats de quartiers durables (Héliport-Anvers et Petite Coline), mais aussi de la part du secteur privé qui y déploie de nombreux développements immobiliers tels que les projets de transformation de la tour Victoria, du bâtiment Quatuor, des logements Riva & Canal Wharf transformation du CCN - Centre de Communication Nord, le projet ZIN, la transformation et reconversion des actuelles tours Proximus, etc. Ce quartier est également au cœur de grands projets en matière de mobilité avec notamment l'offre de transports publics qui sera prochainement renforcée.

Face à ces évolutions rapides et nécessaires, la réglementation urbanistique de la zone (le PPAS 19 date de 1978) a été jugée totalement dépassée en ce qu'elle correspond à une vision de la ville purement monofonctionnelle et exclusivement dédiée à la voiture. Par ailleurs, en l'état, ce plan ne permettait plus aux initiatives - tant publiques que privées - de répondre aux enjeux urbains actuels et de déployer une ambition urbanistique forte fondée sur la mixité des fonctions et privilégiées par les autorités communales et régionales, ont jugé les autorités régionales et communales concernées.

Initié en mai 2020 par la Commune de Schaerbeek, le projet de modification du PPAS a été rendu possible grâce à une collaboration menée entre les services de la Région et les communes limitrophes (Saint-Josse et Bruxelles-Ville) ainsi que les opérateurs de transports publics (STIB, De Lijn, SNCB).