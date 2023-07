Le prix moyens des maisons à Bruxelles a baissé de 4,1 %, et celui des appartements de 0,6 % ces six premiers mois.

Détails des six premiers mois. ©Fednot

La capitale reste, de loin, la Région la plus onéreuse du pays. Le prix moyen d’une maison est de 536.712€, et 273.208€ pour un appartement. Des prix nettement supérieurs à la moyenne nationale : 320.937€ pour une maison, et 255.882€ pour un appartement. "Ces dernières années, le prix moyen d’une maison en Belgique n’a cessé d’augmenter. À titre de comparaison, en 2018, il fallait débourser 253.608 euros et au semestre dernier 320.937 euros", commente dans un communiqué le notaire Sylvain Bavier.

À Bruxelles, le marché conserve une répartition avec davantage d’appartements : 65,1 % d’appartements, contre 34,9 % de maisons. La proportion d’appartements neufs mis en vente est de 4,3 %, contre 95,7 % d’appartements existants.

L’âge moyen d’un acheteur bruxellois est 40 ans. Un âge similaire à la grande majorité des provinces.

Le volume de l’activité immobilière est également à la baisse dans les différentes Régions.