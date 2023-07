À Molenbeek, les syndicats grognent contre “les ingérences politiques et autres problématiques”

”Nous tirons pour la dernière fois la sonnette d’alarme et il faut vraiment que les choses changent”, les syndicats de l’administration molenbeekoise s’adressent – via un communiqué — à la bourgmestre pour dénoncer “, les ingérences politiques et autres problématiques régulièrement abordées en concertations, négociation, et CPPT”. Les syndicats enjoignent la bourgmestre à changer les choses, “sinon nous activerons tout ce qui est en notre pouvoir pour que la sérénité dans le travail et le respect des procédures puissent être un mot d’ordre à Molenbeek”.