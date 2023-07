”Cette initiative nous tenait à cœur. Les fleurs coûtent souvent cher et viennent parfois de loin. Les cimetières sont des espaces verts. Aujourd’hui, tout le monde peut donc composer un bouquet sans se ruiner en favorisant le circuit court et local et éviter les fleurs et ornements en plastique, source de déchets dans les cimetières”, commente dans un communiqué Zoubida Jellab (Ecolo), échevine bruxelloise des Espaces Verts.

Les fleurs ont été plantées au printemps, et peuvent d’ores et déjà être coupées en “libre-service”. “La Ville compte sur les utilisateurs de ces parcelles pour en faire bon usage, avec respect. Cela implique de se servir de manière répartie entre les parterres, en utilisant les ciseaux à disposition pour une coupe nette et en laissant la feuille, le bulbe et les racines pour que la plante puisse se régénérer.” “Si ce dispositif fonctionne”, l’échevine Ecolo n’exclut pas l’extension de ce système à “d’autres espaces verts” de la Ville.

