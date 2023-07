Le CPAS de Saint-Josse en crise, clans, ingérence et plaintes : “le CPAS dysfonctionne”

Relations glaciales

”On peut parler d’un CPAS qui dysfonctionne”, assume Grégory Jacques, président des secrétaires généraux des CPAS bruxellois. “Il est reproché à Luc Frémal de se débarrasser de fonctionnaires qui font bien leur boulot.” En réalité, certains accusent le président de vouloir isoler les chefs de différents services afin d’y faciliter “une ingérence politique”, créant une ambiance délétère. De l’intérieur du CPAS, une bonne source affirme que “certains services sont éclatés en deux, les pros et les antis Frémal. Comme par hasard, certains ont reçu des promotions fulgurantes.” En novembre dernier, un autre fonctionnaire important d’un organe dépendant du CPAS jetait lui aussi l’éponge et parlait, dans un mail que La DH a pu consulter, d’une “ligne hiérarchique pas respectée, voire bafouée” et d’une implication presque systématique du monde politique dans la gestion.

Contacté, le président du CPAS Luc Frémal s’étonne que ces éléments se retrouvent dans la presse, alors qu’ils devraient, à ses yeux, se gérer en interne. Cependant, il ne nie pas les tensions depuis début décembre et la suspension de la secrétaire générale. “En revanche, parler d’ingérence politique, ça commence à bien faire. Le CPAS dépend du politique, et non l’inverse.”

Dans tous les cas, “ce mauvais climat se répercute largement sur la santé de tous les agents du CPAS et l’organisation des services en est fortement impactée”, commente notre source en interne. Burn-out et dépressions dans le chef de certains agents, et deux signalements envoyés à la tutelle pour dénoncer les problèmes de management, une autre à la médecine du travail. A contrario, neuf plaintes venues du “clan Frémal” comme certains l’appellent, visent des fonctionnaires et chefs de service pour harcèlement. Mais selon plusieurs sources, ces plaintes consistent juste à déstabiliser et isoler les fonctionnaires défavorables au président. Ce dernier estime quant à lui ne pas prendre parti dans ces dossiers, et réoriente les plaignants vers les instances dédiées.

”Le CPAS va exploser”

En janvier, pour se défendre de la procédure au Conseil d’État, le CPAS a changé de cabinet d’avocats, conférant sa défense aux mains du cabinet Uyttendaele. Pour une autre source proche du dossier, cette décision n’a pas été validée par le conseil de l’action sociale, du moins pas avant le mois d’avril. Luc Frémal s’en défend, et affirme que “tout a été validé en bonne et due forme”.

Si, pour l’instant, tout le monde semble s’accorder sur le fait que ces conflits internes n’ont pas de répercussions directes sur les bénéficiaires, “d’ici quelques mois ou années, le CPAS va exploser”, raconte une source anonyme. Ce qui serait dommageable pour la commune dont les habitants sont les plus pauvres du pays.