Sans-abrisme, informatique, santé et vivre ensemble: qui sont les Bruxellois anoblis par le roi ce 20 juillet 2023?

La cofondatrice d’Infirmiers de Rue Émilie Meessen fait partie des 10 personnalités récompensées par le titre de “baron” ou “baronne” en 2023. “Il s’agit d’une reconnaissance royale de notre travail et de celui de tout un secteur qui fait de son mieux malgré les conditions difficiles face à l’étendue du problème”, salue l’intéressée. “Je me sens très honorée d’avoir reçu le titre de baronne, je l’interprète comme une façon de nous encourager à poursuivre dans cette direction. Je remercie sincèrement la famille royale d‘avoir compris notre projet et de le soutenir. J’espère que ce soutien permettra à certains et certaines de franchir le pas pour s’engager à nos côtés”.

Émilie Meessen, cofondatrice d'Infirmiers de Rue, reçoit le titre de baronne. ©EdA - Julien Rensonnet

”Émilie Meessen est jeune infirmière lorsqu’elle fait le constat que, malgré le grand nombre de structures d’aide présentes à Bruxelles, beaucoup de personnes sans-abri de longue durée restent dans la rue. Elle refuse cette fatalité et décide alors, avec son amie Sara Janssens, de fonder l’ASBL Infirmiers de rue en 2005. Au fil des années, l’association développe une méthodologie basée sur l’hygiène, la santé et l’estime de soi, afin de créer un lien avec les personnes sans-abri les plus vulnérables, les aider à sortir définitivement de la rue et les accompagner vers un logement stable et durable”, résume Infirmiers de Rue dans le communiqué qui se félicite de cette reconnaissance. “Depuis 2011, nous avons relogé plus de 200 personnes sans-abri.

En anoblissant sa fondatrice, le Roi Philippe reconnaît ainsi l’importance du travail d’Infirmiers de Rue. En près de 20 ans, l’ASBL a grandi pour occuper 50 employés à Bruxelles et 10 à Liège. Outre ses infirmiers, assistants sociaux et spécialistes de la captation de logements, l’association assure aussi la sensibilisation. Elle est à l’origine du plan des toilettes et fontaines publiques bruxelloises réédité chaque année. Un outil précieux.

La santé au bénéfice des enfants mise en valeur

Outre Émilie Meessen, d’autres Bruxelloises et Bruxellois reçoivent aussi le titre de baron ou baronne.

C’est le cas du chirurgien cardiaque Jean Rubay. Actif au service pédiatrique de Saint-Luc (UCL), ce dernier est aussi fondateur de l’organisation “Chaîne de l’Espoir”, qui apporte son soutien aux jeunes enfants du monde entier en les opérant en Belgique.

Sur la liste également, la cheffe de clinique Anne-Britt Johansson, de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF). Elle est une spécialiste d’envergure mondiale en néonatologie.

Nouveau baron bruxellois aussi : Henri Goldberg. Ancien enfant caché, il a cofondé la Fondation Auschwitz dont il est encore aujourd’hui président.

D’autres distinctions honorifiques dites “de grade élevé” saluent encore des Bruxellois. Ainsi, Ibrahim Ouassari obtient le titre de Commandeur de l’Ordre de Léopold. On sait en effet l’apport du fondateur de Molengeek aux jeunes des quartiers dans le développement de leurs compétences en informatiques. “Je suis profondément honoré d’être désigné Commandeur de l’Ordre Léopold par notre roi”, assure l’intéressé. “Servir mes concitoyens et notre patrie est plus qu’un devoir, c’est un honneur inestimable. Cette distinction n’est pas seulement pour moi, mais pour toute l’équipe de Molengeek”.

Enfin, Loredana Marchi se voit distinguée du titre de Commandeur de l’Ordre de la Couronne. La Molenbeekoise née en Italie est directrice du Foyer. Cette ASBL “œuvre depuis plus de cinquante ans à une société (plus) interculturelle à Bruxelles”, en misant sur le multilinguisme et l’éducation, ainsi que les rencontres intergénérationnelles. Récemment, la passerelle franchissant le canal à hauteur de Comte de Flandre a été baptisée d’après son nom.

Tous ces titres sont accordés à leurs bénéficiaires de leur vivant. Ça signifie qu’ils ne sont pas transmis à leur éventuelle descendance.