Près de trois tonnes de moules servies au cœur des Marolles pour le traditionnel repas en plein air de la Fête nationale:“une grande fête” (VIDEO)

”C’est une grande fête populaire. On a prévu 2.000 couverts, et près de trois tonnes de moules”, nous explique un des coordinateurs, Albert Verdeyen, chef “mondialement connu à Bruxelles” comme il aime se présenter, la voix gorgée de zwanze. Les mollusques venaient tout droit de Yerseke en Zélande. Et à ce classique de la gastronomie belge, une autre tradition cette année : le stoemp-saucisse. Un repas bien sûr accompagné de musique de fanfare.

Albert Verdeyen, chef bien connu à Bruxelles. ©JC Guillaume

Des repas offerts

Cette année, le plat belge était vendu à 26€, sur réservation. Parmi les participants, beaucoup de Bruxellois… mais pas que. “On vient de Charleroi”, explique Marie-Agnès. “C’est la première fois qu’on vient manger les moules dans les Marolles. On était venu hier pour le bal, aussi ici.” “J’adore l’ambiance des Marolles, qui ne se retrouve pas ailleurs. Il y a encore ici ce côté familial.” À la table à côté, des Limbourgeois venus en groupe, eux aussi pour la première fois. “On s’est dit : cette année pourquoi pas une excursion à Bruxelles.”

Florent, venu du Limbourg avec ses amis. ©JC Guillaume

Mais cette tradition du moules-frites place du Jeu de Bal est indissociable de sa vocation sociale. Comme chaque année, entre 200 et 250 repas ont été offerts, pour un euro symbolique, aux plus défavorisés. Les associations sociales du quartier pouvaient en effet introduire leurs listes, et les bénéficiaires étaient alors attendus pour les premiers services vers 17h.

”C’est vraiment une belle initiative”, témoigne Claude, à 69 ans, résidant à proximité de De Brouckère. En sa compagnie, on retrouve Martha, septuagénaire des Marolles. “Nous avons été invités via les restaurants sociaux qu’on fréquente. L’an prochain, si on peut, on reviendra !”