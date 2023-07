Cerise sur le gâteau, le traditionnel feu d’artifice pour clôturer ces festivités du 21 juillet : voici les images du spectacle pyrotechnique (VIDEO)

Le spectacle pyrotechnique a débuté vers 23h. Des petites fusées, des grandes, du rouge, du jaune et beaucoup de doré… Les organisateurs n’ont pas lésiné sur la quantité. Outre les fusées traditionnelles, on retrouvait des jeux de lumières avec des spots et des lasers.

À lire aussi

Le show a été réalisé par Laser System Europe, Arteventia et Painting With Light. Des milliers de personnes s’étaient rassemblées autour du Parc du Cinquantenaire pour voir le spectacle, qui s’est terminé vers 23h30.