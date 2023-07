Une institution à Bruxelles: la brasserie "Le Petit Pont" est devenue grande

Riche d’une histoire de plusieurs générations, cette brasserie a été reprise voici déjà quelques années par un Jean-Luc Colin bien inspiré, qui se trouve à la tête d’autres établissements à succès comme Tissens à Hoeilaart ou le Villance à Auderghem. Mais là où cet entrepreneur a eu le nez encore plus creux, c’est en confiant les rênes de la maison à Mohamed Bouhssain, plus connu dans le milieu de la restauration sous le surnom de Momo.

Sens de l’accueil

Momo, on l’avait connu aux Brasseries Georges et ensuite aux Petits Bouchons, là où, avec son épouse Gwendoline aux fourneaux, il avait séduit bon nombre de clients devenus amis par son remarquable sens de l’accueil et sa bonne humeur. Ce même sens de l’accueil qu’il déploie plus que jamais au sein de ce Petit Pont à qui il donne un tempo sympathique.

L’architecture atypique de cet ancien relais de Poste installé sur deux niveaux et son décor post industriel en briques apparentes relevées de vieux panneaux publicitaires émaillés et de photos anciennes a en effet tout pour séduire. Dès l’entrée, on a l’œil accroché par le vivier où nagent les homards qui font partie de l’offre de la maison et, cà et là, des tableaux noirs affichent les suggestions de saison qui viennent doubler la carte.

Momo possède un sens de l'accueil proverbial. ©Luc Viatour

D’incontournables classiques

Cette carte, elle est un peu un exemple d’une belle offre contemporaine de brasserie, avec, en entrées, des classiques allant des croquettes de crevettes grises maison (19€) à l’os à moelle rôti à la fleur de sel (18€) en passant par la salade de museau vinaigrette (14€) et la poêlée d’escargots, champignons et lardons (18€), mais aussi des spécialités plus exotiques, comme le tartare de saumon (Label Rouge) façon thaï ou le sauté de scampi à l’ail et persil (18€).

En grosses pièces, au chapitre des viandes, le Parmentier de confit de canard (26€) ou les rognons de veau, moutarde à l’estragon (23€50) ainsi que de belles pièces en provenance de la Moutonnerie toute proche, comme une superbe entrecôte de Charolais (32€) ou encore un appétissant onglet à l’échalote (23€). Ceci sans oublier, parmi d’autres spécialités bien de chez nous et reprises au chapitre La Belgitude, quelques préparations devenues trop rares, comme le bloempanch, pommes caramélisées et purée (19€).

En direct de la mer

Les produits de la mer ne sont pas non plus les parents pauvres de cette offre appétissante et, qu’il s’agisse des homards en directe provenance des viviers évoqués plus haut et servis tièdes ou rôtis aux épices, ou encore, selon les saisons, des casseroles de moules ou des huîtres des meilleures provenances, tout, ici, est d’une fraîcheur absolue et sélectionné au meilleur gré des marchés.

Pour les desserts, enfin, que du très bon, avec par exemple d’excellentes profiteroles ou encore un café glacé de compétition, ainsi que les savoureuses glaces de la maison Pacitti voisine.

Dans les verres, après avoir fait son miel d’une très belle offre d’apéritifs et de cocktails, on n’a que l’embarras du choix avec une belle sélection des meilleures bouteilles importées chez nous par la maison Godaert et Van Beneden, dans toutes les appellations et à tous les prix, selon sa soif et son budget, sachant que la maison propose également de jolies suggestions de vins au verre.

Lunch

Tout ceci est proposé à des prix d’autant plus raisonnables que, le midi, Le Petit Pont propose un imbattable lunch à 23,50 € pour une entrée et un plat ou un plat et un dessert et 27 € pour une entrée, un plat et un dessert…

Alors, avec ses volumes atypiques et un espace extérieur parfaitement adapté à des moments de table ensoleillés, voici bien un magnifique Petit Pont pour franchir le flot des envies gourmandes…

Géry De Maet

Le Petit Pont,

114 rue du Doyenné

1180 Uccle.

02/346.49.49.

www.lepetitpont.be

Ouvert midi et soir, sept jours sur sept.