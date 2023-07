Dix-huit magasins Delhaize fermés à Bruxelles en raison de nouvelles grèves : “il y a une détermination incroyable”

Selon la syndicaliste Fabienne Meulemans, permanente Setca du secteur du commerce, des courriers ont déjà été envoyés à certains travailleurs le 7 juillet dernier leur annonçant que leur poste allait prochainement disparaître, “entre août et décembre, voire un peu plus tard”, et que quatre semaines avant le début de leur préavis, ils recevront un nouveau courrier pour les en informer. “Cela va encore un pas plus loin dans la démarche de la direction”, regrette Mme Meulemans.

Un conflit social touche Delhaize depuis le mois de mars car le groupe a annoncé la transformation de 128 magasins en franchises.

Depuis lors, les syndicats ont maintenu des magasins fermés régulièrement. Delhaize conteste cela devant les tribunaux, par le biais de requêtes unilatérales. “Il y a une détermination incroyable, observe Arnaud Dereume. Au plus ça dure, au plus les gens sont en colère”, bien qu’ils s’attendent à nouveaux recours en justice. “C’est long, les gens perdent un peu d’argent aussi, mais ça crée une solidarité. Le danger, c’est qu’on ne parle plus de nous.” Pour le syndicaliste vert, cette action est soutenue par une écrasante majorité de collègues, et recense 18 magasins fermés sur les 22 concernés par une franchisation en région bruxelloise.