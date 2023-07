Les dépenses communales augmentent de 9%, le gouvernement bruxellois augmentent ses aides

9%, c’est la progression exceptionnelle enregistrée pour les dépenses ordinaires des communes bruxelloises entre 2022 et 2023. Hausse des coûts salariaux due aux indexations successives, frais liés aux bâtiments (énergie, entretien, rénovation, etc.), charges de la dette impactées par l’augmentation des taux d’intérêt, … Les dernières crises et le niveau élevé d’inflation mettent à mal l’état des finances des communes bruxelloises. Les dépenses progressent plus vite que les recettes, ce qui entraîne un manque de liquidités. Pour pallier ce manque de liquidités, les communes n’ont d’autre choix que de faire appel à des avances de trésorerie ou des crédits de caisse.