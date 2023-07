"On est abandonné par le politique" : les riverains du quartier Yser à Bruxelles inquiets de la gestion sécuritaire de l'espace public

À lire aussi

En cette fin juillet, Éric a réuni Fabian (ce prénom a été modifié), Yves, Klauss et Bruno (par téléphone) dans son salon afin de faire le point. Ils vivent seuls, en couple ou en famille, et tous en viennent aux mêmes constats. Après avoir recensé les dernières agressions, comme ce soir où un voisin s'est fait agresser par un homme qui urinait sur sa porte, l'assemblée est unanime : "on est abandonné par le politique".

Pourtant, des réunions entre le bourgmestre et les riverains ont déjà eu lieu, et avec résultats. La présence policière a été renforcée, ce qui a mené à réduction temporaire des actes criminels. Et après ? Les soucis s'implanteront dans le quartier voisin. "On ne voit jamais, avec la police, un service d'accompagnement. La répression n'est pas la seule solution. Il faut une approche coordonnée face au crack".

À lire aussi

"Quartier prioritaire"

Les cinq hommes voient pourtant les investissements que le politique fait dans leur quartier pour rendre celui-ci plus attirant : Kanal, l'aménagement d'espaces verts... mais selon eux, si l'accès aux nouvelles infrastructures n'est pas sécurisé, les millions investis ne seront d'aucune utilité. "Le projet Sublink fonctionne bien, à Porte de Namur. Pourquoi on n'a pas commencé ici ?"

À lire aussi

Pour David Weytsman (MR), siégeant dans l'opposition, le problème ne vient pas que du crack: le quartier accueille aussi bien des problématiques de drogues, que de traite d'êtres humains, de personnes en errance. Une situation à laquelle la Ville doit, selon le libéral, apporter une solution urgente et multiple. "Mais ici, il faut commencer par une réponse policière à hauteur de l'enjeu." Comme les riverains, il estime qu'il est nécessaire de faire du quartier Yser un "quartier prioritaire". Encore faut-il que la police en ait les moyens. "La zone de police Bruxelles-Ixelles est tout à fait capable de répondre aux enjeux. Mais c'est vrai que le financement de la police par la Ville n'augmente pas. Pourtant, elle a le budget. Ça, c'est un choix politique."

De son côté, le bourgmestre Philippe Close (PS) a conscience que le sentiment de sécurité n'est pas assuré dans le quartier. Il note tout de même "une évolution extrêmement positive depuis 15 ans". Le maïeur ne nie pas non plus l'importance d'une action policière massive, mais a conscience qu'elle ne suffit pas. "Il faut un plan global sur les assuétudes, et pour l'instant, la Belgique est en défaut".

Le socialiste entend pourtant poursuivre le travail avec l'hôpital Brugmann, Transit et d'autres associations compétentes pour développer "des solutions semblables à un CPVS (Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles, NdlR)". Mi-juillet, Close ne se positionnait cependant pas en faveur d'un centre de consommation à moindres risques dans le quartier. De peur que cela fasse double emploi avec le projet régional, qui doit ouvrir avenue du Port en 2026. "En 2026, à ce rythme-là, ça fera longtemps qu'on aura quitté le quartier", déplore Yves.