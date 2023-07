”Plan estival” contre les nuisances à Anderlecht, des résultats “jamais vus” : 282 arrestations, 26 fermetures et des défis qui dépassent la police

”Tout a commencé après le confinement, on a commencé à recevoir de plus en plus de plaintes”, constate Didier Noltincx, chef du cabinet du bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS), homme de l’ombre de l’exécutif communal. Puis plus récemment, les citoyens se sont rapprochés, organisés pour faire remonter des situations parfois “invivables.” On peut ici penser au quartier de Cureghem, désormais organisé en comité qui ne manque plus une occasion d’interpeller ses élus. “Ces corps intermédiaires sont essentiels. Ça nous a donné l’opportunité de mieux comprendre les attentes et donc de revoir notre fonctionnement. Les horaires ont été décalés pour coller au mieux aux doléances.” Les patrouilles de police (hors police secours qui reste disponible 24 h/24) ont vu leurs horaires se concentrer davantage en soirée : “On est passé d’une fin de service à 22 h en semaine – 00h le week-end à 3h du matin, développe le commissaire zonal Gabriel Evangélisti. Pour le service communal de la prévention (gardiens de la paix et travailleurs sociaux), on passe de 19h-20h à 21 h.

Au total, pendant un mois, 686 agents de police ont été déployés sur le terrain pendant ces horaires de nuit (1160 en tout sur la zone si on ajoute Forest et Saint-Gilles). “C’est inédit. On a au moins doublé voire triplé les effectifs en soirée avec une moyenne basse de12 équipes pour la zone”, évidemment avec des variations entre les week-ends et les jours de semaine. “Tous les services de police sont omniprésents (judiciaire, administrative, intervention, proximité, lois spéciales, qui contrôlent les établissements…) et la coordination avec les services de la commune (urbanisme, nettoyage hygiène…) en amont et en aval a été renforcée d’une manière jamais vu. Une véritable chaîne intégrée de la sécurité. C’est cela qui permet une réponse efficace, insistent les deux hommes. Une méthode qui rappelle celle amorcée par la commune avec le plan MMM (Microquartier, Multiphénomènes Multidisciplinaire) entre octobre et janvier passé.

26 établissements fermés

Cette coopération permet deux choses : “mieux connaître les hot spots (une centaine environ sur la zone), ce qui nous offre la possibilité d’agir de manière plus fine, mais aussi, recréer du lien avec la population, développe le commissaire. On nous signale des attroupements sur un banc tous les soirs, on appelle la commune qui retire le banc, on nous signale des consommations fréquentes de drogue dans des fourrés, on taille les fourrés… Les citoyens voient des résultats et donc signalent d’autres problèmes.” “C’est un cercle vertueux, complète le chef de cabinet, et on encourage à porter plainte ou à signaler les problèmes. Par exemple, trois patrouilles “Sono” sont dédiées aux tapages nocturnes. Des interventions qui passaient avant un peu à la trappe puisque police secours sautait d’urgence en urgence. “En réorganisant les forces pour traiter ses problématiques de nuisances on règle un gros point noir pour la qualité de vie et souvent, on découvre d’autres nuisances quand on arrive sur place.”

Résultat : le nombre de plaintes et de signalements “explose” en quelques semaines et les résultats tombent. Pour Anderlecht : 59 gérants de bar ont été auditionnés suite à des signalements de nuisance. 26 des établissements ont été fermés pour ne pas voir tenu compte des avertissements. 116 arrêtés ont été pris par le bourgmestre en 1 mois pour fermer des lieux problématiques, squatte, appartement de marchand de sommeil… En 1 mois, 282 arrestations (administrative et judiciaire) ont eu lieu pour tout type de nuisance mais souvent des “nuisances graves, on parle de violence physique parfois.” 94 PV ont été dressés pour non-respect de l’ordonnance estivale sur l’interdiction de la consommation d’alcool dans sur l’espace public. “Ces chiffres, c’est du jamais vu, mais ils ne sont pas un but en soi. D’ailleurs on met un point d’honneur à faire surtout respecter la règle avant tout. S’il n’y a pas de coopération on doit sanctionner. À terme ces chiffres doivent diminuer. Nous en sommes au début et donc toujours sur la pente ascendante.”

”La réponse ne sera pas que policière”

La présence policière renforcée, optimisée et affinée a aussi eu des conséquences sur les activités liées aux trafics de drogue. “On ne se bat pas directement contre la drogue mais contre les nuisances que ça occasionne.” Exemple récent : les tensions qui ont pu éclater depuis quelques semaines notamment à Saint-Gilles. Des évènements qui ont rappelé un lien entre le monde du trafic de dogue et le très jeune âge de certains de ses acteurs. “Dites à un gamin de 11 ans : on te paye 100 – 130 euros par jour pour donner un coup de sifflet quand tu vois un képi… Comptez qu’il y a parfois un contexte familial difficile financièrement, et ça devient attirant. La société n’a pas mieux à offrir aujourd’hui.” Une piste de réflexion pour les deux hommes : réussir à recréer du lien au moment des arrestations des plus jeunes. “C’est utopique pour le moment mais un projet où le service prévention entrerait en contact avec le jeune et/ou ses parents quand ils sont au commissariat, ce serait un grand pas en avant. Pour l’instant on ne le fait pas, et c’est aussi une question de moyens. On rate ici un moment qui pourrait être précieux. “

Les deux hommes sont loin de l’idée de “zone de non droit” scandée par certains depuis quelques jours : “dire cela, c’est faire l’opposé de ce que l’on veut faire, commente le chef de cabinet. C’est stigmatiser un quartier, l’isoler du reste alors que notre travail consiste notamment maintenant à créer un lien avec la population, poursuit le commissaire. Les policers agissent partout, dans tous les quartiers.”

Concernant les consommateurs, que l’on retrouve parfois en errance notamment aux alentours de la gare du midi Gabriel Evangélisti avoue “avoir souvent des agents qui demandent ce qu’ils peuvent faire face à une personne sous crack. La réponse n’est pas policière ici.”

”Dans le cas des individus en errance on est face à des personnes malades qu’il faut suivre et le monde associatif hurle son manque de moyens depuis des années. DoucheFlux, le Samu Social, infirmiers de rue ils font un travail essentiel qui se complexifie aussi. Leur suivi est approprié et plus individuelle. Sans ses partenaires on rate le coche de cette problématique.”

Au vu des résultats encourageants, le plan estival pourrait être prolongé. Il faut toutefois prendre en compte que la période creuse des vacances est propice à réorganiser les effectifs. Le jonglage d’emploi du temps et de coordination pourrait être impacté par la reprise des activités notamment des matchs de foot au Marien et au Lotto Park. “Vu les résultats, on ne reviendra pas à la situation d’avant. Ce sera un mixte, nous assure le bourgmestre Fabrice Cumps (PS). Tout n’est pas résolu loin de là évidemment mais les Anderlechtois voient les efforts. Il n’en reste pas moins que les zones, les associations, le secteur médical et la justice souffrent d’un sous-financement criant."

100 policiers en 3 ans

2024 marquera la fin d’une campagne de recrutement sur trois ans lancé par la zone midi. L’Objectif de 100 nouvelles recrues devrait être atteint. “On s’est concentré sur le grade les plus bas, qui correspond aussi souvent au profil des demandeurs d’emploi Bruxellois. On espère ainsi pouvoir recruter des agents qui connaissent déjà l’environnement Urbain, explique Didier Noltincx. Toutefois, comme d’autres, la zone a subi un problème de concurrence. “Les polices locales recrutent, le fédérale recrute, les pompiers recrutent…”