Uccle : Lise Batugowski (Défi) rend son siège de conseillère communale aux socialistes

Depuis c’était le flottement quant à l’avenir de son siège. “La fédération PS n’a pas répondu à mes sollicitations. J’ai donc décidé de remettre ma démission de mon mandat de conseillère communale pour clarifier les choses. En effet, ayant changé de parti, cela me semble plus éthique et plus respectueux des électeurs qui avaient voté pour moi lors des élections communales de 2018. Respectueux aussi pour les quelques socialistes de la section qui m’ont soutenue et accompagnée.”

La désormais ex-élue assure qu’elle continuera à “défendre” les commerçants ucclois, son cheval de bataille étant elle-même une ancienne restauratrice. “Je suivrai assidûment les conseils communaux pour rester au courant et informer ceux qui m’avaient fait confiance et en 2024 je serai sur la liste Défi à Uccle.”

C’est Leila Kabachi, qui reprendra le siège socialiste de Lise Batugowski