On a testé les croustillons de la Foire du Midi, symbole de la gastronomie foraine : voici notre classement, du meilleur… au pire (PHOTOS ET VIDEO)

Mais les smoutebollen se ressemblant tous comme deux gouttes d’eau, où trouver les meilleurs sur la foire bruxelloise ? La rédaction s’est rendue sur place et a fait le test (voir ci-contre).

Une recette artisanale… et végane

La recette exacte de cette spécialité belgo-néerlandaise, aucun forain n’accepte de la donner. “C’est un secret bien sûr”, glisse Alexis Allard de chez Bosman, à côté de la Porte de Hal. Si les détails sont cachés, les grandes lignes sont en revanche les mêmes partout. Le produit est essentiellement composé de farine, d’eau, de sucre et de sel. Pas de lait et pas de beurre, contrairement à ce qu’on pourrait croire. “C’est un produit végan en fait”, concluent plusieurs forains.

Pour la cuisson, entre 2 et 5 minutes suffisent. Mais pas de chronomètre : tous les spécialistes jugent “au feeling”. “Quand ils commencent à chanter, il faut les retirer”, sourit Fabienne Vandonghen, qui ne cache pas l’ampleur de la logistique des multiples cuissons simultanées lors du coup de feu.

Le secret d’un bon croustillon ? “Bien laisser reposer la pâte”, selon Junior De Corte. “Prendre le temps pour la cuisson, ne pas se presser”, glisse-t-on chez Vandonghen, où les proportions pour la confection de la pâte évoluent même selon la météo. “Quand il y a de l’orage par exemple, il est plus difficile d’avoir la consistance qu’on veut.”

Une chose apparaît certaine : les croustillons sont homemade. Derrière chaque comptoir, on peut en effet apercevoir les grandes machines à pétrir. “Le croustillon reste un produit artisanal. Tout le monde sur la foire fait sa pâte”, explique Caroline Delforge.

Avec le croustillon, un indispensable : le sucre impalpable. “Plus de 90 % des gens en prennent”, constate Junior De Corte. Mais, désormais, le Nutella se fait de plus en plus populaire comme accompagnement. Ce qui, dans la plupart des endroits, implique un supplément de 2 €.

Mais ce n’est pas tout… “Des personnes, d’Alost notamment, où c’est une tradition, demandent parfois de la sauce pickles… ou de la carbonnade. Et on les sert”, raconte Caroline Delforge.

La concurrence grandissante du churro

Côté prix, pas de grandes différences à constater. On tourne autour des 70 à 90 centimes par croustillon pour les plus petits paquets. Des tarifs qui ont – les anciens s’en souviennent – augmenté au fil des années. “Notamment dû à la hausse des prix de la farine”, nous explique Océane Delforge.

Enfin, si le croustillon reste un classique incontournable, une autre spécialité, très similaire et venue d’Espagne, gagne du terrain sur les foires : le churro. “Le churro prend de plus en plus d’ampleur, surtout chez les jeunes”, explique Junior De Corte. “C’est notamment dû au fait qu’ils cuisent plus rapidement que le croustillon, pense Fabienne Vandonghen. Ils ont moins de patience.”

Son compagnon Philippe pense de son côté que “cette mode” va disparaître prochainement. Car malgré ce svelte concurrent espagnol, les forains sont unanimes : le croustillon reste la star des fêtes foraines, et a encore de beaux jours devant lui.

Le classement

Vandonghen : 9,5 – Une véritable gastronomie foraine

Rien à redire, si ce n’est qu’on en redemande. Le croustillon de Vandonghen se trouve au plus haut rang de la gastronomie foraine. Très croquant à l’extérieur, tendre à l’intérieur, ce smoutebol s’avère parfaitement équilibré. Prix dans la moyenne haute 7 pour 6 euros, ou 10 pour 8 euros. (Porte d’Anderlecht)

De Corte : 8,5 – “Less is more…”

Less is more… L’adage s’avère ô combien pertinent pour les croustillons, et ceux de chez De Corte en sont l’exemple. De petites smoutebollekes bien cuites et croustillantes. La texture est agréable, la saveur classique, sans fioriture ou sans arrière-goût. Une esthétique irréprochable. Malus : le prix plus élevé, à savoir 7€ pour 8.

Vandermeulen : 7,5 – Un goût original, une texture spécifique

Un goût plus prononcé et spécifique que les autres concurrents. La texture également n’est pas véritablement similaire aux autres et offre un côté davantage “cake”, qui cela dit n’est pas déplaisant. Prix dans la fourchette haute, comme chez De Corte : 8 pour 7€… mais plus avantageux si on en prend 18 (pour 12€).

Bosman by Delforge : 5,5 – Classique et sans surprise

Assez classique et pas trop lourd, le croustillon signé Bosman se laisser manger… mais est loin d’être le plus réussi. Son apparence est agréable, sa taille honorable, mais il manque un peu de ce croquant qui crée la magie de ce produit frit.

Chez Bob : 5,5 – Des variantes à tester

- La subtilité n’est pas le maître mot de ces croustillons. Pas de cata : ce produit respecte la tradition et mérite amplement l’appellation “croustillon”. Mais la boule est trop large (on en a eu une de 9 cm !), trop dense, trop lourde. Petit plus : une option avec sauce au spéculoos.

Delforge : 4,5 – Un croustillon qui ne croustille pas

Le mot “croustillon” vient étymologiquement du terme “croustiller”. Un aspect qu’on ne retrouve malheureusement pas dans ce produit, de texture assez molle. Le goût n’est certes pas mauvais, mais il manque de cachet en comparaison aux concurrents. Bref, ça passe, mais sans plus.